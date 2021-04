Serchhipah hri kai pahnih hmuh belh

Nimin khan Serchhipah Covid-19 hri kai pahnih hmuhchhuah an ni.

Nimin khan Serchhipah RAgT hmanga sample 79 endik leh TrueNAT laboratory-a sample endik 4 aṭangin hri kai pahnih hmuhchhuah an ni a, nimina hri kai hmuh chhuahte hi hmeichhia kum 16 mi leh mipa kum 26 mi niin, an hri kaina hi hriat a ni lo tih thudawnna chuan a sawi a, mipa zawk hi April ni 13 khan Guwahati aṭanga rawn haw niin, Lengpuia screening point-a test an neihah a negative a, a roommate pahnih an positive avangin Aizawla LRM Hospital-ah a in-test leh a, hetah pawh hian negative-in, Serchhipah a rawn chho a, an in a thlen hnuah pawh a inkhung hrang zui niin thudawn a ni.

Heti hian tun dinhmunah Serchhipa Covid-19 hri kai enkawlna, Nursing School (CCC)-ah mi 13 enkawl mek an awm ta a, ZMC-a enkawl turin mi pahnih thawn an ni tawh a, mahni ina inkhung hrang (Home Quarantine) 58 awm mekin, Home isolation pakhat a awm bawk a ni.

Niminpiah khan Chhing-chhipa Sainik Schoolah mipa naupang kum 7 mi, hri kai a hnimhnaih aṭanga kai chhawng hmuh chhuah a ni bawk.