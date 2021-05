ASF len hnua a vawi khatna atan Lungsenah vawk thi awm lo

Mizorama African Swine Fever hriat hmasak berna Lungsen khuaah chuan a pul hri a leng tih hriat a nih hnua a ṭum khat nan nimin khan vawk thi a awm lo a, he ASF vang hian Lungsenah hian vawk 749 an thi tawh a ni.

Tunah hian chhungkaw hrang hrangten a nungdamin vawk 264 an la vulh a, Vawk thi zawng zawng hi pakhat ₹20,000/- ang zel a chhut in cheng Vbc 1 Nuai 49, sing 8 hu vel a ni tawh a ni.

Hetihlai hian Lunglei khawpui chhung veng hrang hrangah nimin khan vawk 36 a thi leh a, a khaw pumpuiah vawk 1002 thi tawhin, heng vawk thi tawhte man hi cheng Nuai 200.4 vel a ni.

Heng vawk thi tawhte buaipui tur hi din a la ni lova, khawtlang mi tlawmngai leh vawk thi neituten a phumlam chu an buaipui ber a ni. Infected area a puan Lunglei Electric vengah chuan Village Disaster Management Comtt (VDMC) te chuan VC leh YMA kaihhruaiin vawk thi te hi YMA Motor a phurin zanah an phum zel a, hmanrua leh senso engemaw phuhruk nan mimal tlawm ngai ten pawisa an thawh ṭhin a ni.

HPC Vice Chairman leh Lunglei East bialtu ni bawk Lawmawma Tochhawng chuan a bial chhunga vawk thi neitu te hi thla 3 chhung retailer aṭanga an buhfai lakchhuahna tur a tumsak dawn tih a sawi a ni.

African Swine Fever avang hian nimin khan Mizoram hmun hrang hrangah vawk 76 an thi a, heti hian African Swine Fever avangin vawk 3018 an thi tawh a ni.