PHED, Serchhip WATSAN Division hnuaia hnathawkten Serchhip District chhunga Covid-19 dona tura an thawh khawm Rs.77,500/- chu vawiin khan Er. Samuel LR Ralte, Sr. SDO, PHED, Serchhip chuan PHE Department aiawhin Serchhip Addl. DC Lalmuansanga Ralte hnenah a hlân.

He sum hi PHED Serchhip WATSAN Division hnuaia Sub-Division pathum – Serchhip, E.Lungdar leh Tlungvel Sub-Division hnuaia hnathawkten an thawhkhawm a ni.