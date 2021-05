Covid-19 dona kawngah Serchhip Thalai Pawlin hma la

Serchhip Ṭhalai Pawl chuan Serchhip khawpui chhunga Covid-19 hri kai phurh kual kawnga harsatna awm thei chungchangah leh Serchhipa Covid-19 Sample test-na hmun, mipui tan a himlo thei nia an hriat chungchangah hma an la.

Serchhip Ṭhalai Pawl chuan nimin (12.05.2021) khan thuchhuah siamin, District Medical lama thuneitute an biaknaah Serchhip Damdawiinah Ambulance/Motor leh Driver an indaihlo hle tih an hriat thu an sawi a, hei vang hian Covid-19 kai damlote leh thawktute phurh kual chungchangah harsatna a awm thei dawn nia hriain, Covid-19 hri kai thar phur leh a ṭul apiang a hman turin motor leh a khalhtu mamawh a nih thu Lalduhoma, Bialtu MLA hnenah an thlen a, Bialtu MLA chuan an thu thlen chu ngai pawimawhin thlakhat atan ₹30,000/- a lo ruahmansak avangin a chungah an lawm hle tih Serchhip Ṭhalai Pawl chuan thuchhuahah siamin an tarlang a, Motor leh Driver tlawmngai thei an zawn laiin, Lalhriathlua, Darnam Veng, (Venpuia Sumo), MZ 06-2448 chu tlawmngai tura an sawm angin a inpe bawk a, a chungah pawh Serchhip Ṭhalai Pawl chuan an lawm hle tih sawiin, nimin khan Medical lamte nen thil ṭul angte inhrilhhriatna neiin, motor pawh damlo phur thei tura peihfel a ni tawh a ni.

Hei bakah hian Serchhip Ṭhalai Pawl chuan Medical lama thuneitute chu Serchhip Damdawiin kawt, Morgue house bul kawngpui sira Covid Sample test-na hmun chu mipui vantlang nen inhne lutuk deuha an hriat avanga mipui tana him lo nia an hriat avangin sawn turin an sawipui nghal a, Medical Dept. building-ah sample test-na tur hmun remchang a awm mai loh avangin ZDU Serchhip Hqrs Building, Tuikhuahveng aṭanga Vengchung panna kawng âna mi chu dilin, ZDU lamin Serchhip mipui tan a ni tih hria a phal taka rem an tih angin nimin khan Medical lama thawktute nen enfiahin vawiin aṭang hian Sample test hi ZDU Building ah kalpui a ni dawn bawk a ni.

Serchhip mipui himna leh Medical lam mamawhna hriaa Serchhip Damdawiinah an mamawhna apianga Motor hman tur a awm theih nana ruahmanna min siamsaktu Bialtu MLA Lalduhoma leh Motor neitu te, Sample testna atana phal taka Building hman tirtu ZDU Serchhip Hqrs-te chungah Serchhip Thalai Pawl chuan lawmthu an sawi a ni.

Hetihlai hian ZPM Serchhip Block Committee pawhin nimin khan thuchhuah siam ve nghalin, Serchhip khaw chhunga Covid-19 dona kawnga indaih lohna lian tak, test result aṭanga Covid 19 hri kai hmuhchhuah tharte phurh chhuahna tur motor awm mumal lo chu a him loin, buaithlakna lai a awm tih hria a, Serchhip Ṭhalai Pawl (SṬP)-in Bialtu MLA Lalduhoma hnen an thlen hnuah motor hman man leh driver lawmman atan ₹30,000/- a rawn tum tih sawiin, harsatna dang a awm pawha a ṭul dan ang zela rawn chêt a tum thu a lo hrilh tih an sawi bawk a, hri kai hmuhchhuah tharte phur tura inpe Lalhriathlua inpekna a ropuiin a zahawm an tih thu leh Bialtu MLA, a Bial tana a ṭul ang zela inpe ṭhin Lalduhoma an nei chu a lawmawm an tih thu leh vannei an intih thu an sawi bawk.