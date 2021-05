Chawlhkar khat chhung Mizoram pumah Total Lockdown kalpui dawn

Mizoram chhunga Covid-19 kai thar chak taka an pun zel avangin leh, a vei mek ṭhahnem tak an awm zui zel avangin Mizoram sawrkar chuan ni 10.5.2021 zing dar 4 aṭanga ni 17.5.2021 zing dar 4 thleng awh turin Total Lockdown a puang.

Nimina Total Lockdown kalpuina tur thupek tihchhuah ruala inkaihhruaina tur duanah chuan ramri khâr a ni lova, mahse Mizorama lut turte reng reng chu sawrkarin a hawn mek entry points kaltlang chauhvin an lut thei dawn a, inkhung hran dan tur kaihhruaina pawh siamin, H&FW Department-in a bituk angin Covid-19 test man hi zin veivak leh quarantine-a awm ten an pe/chawi tur a ni a, H&FW Department-in an tihdanglam hma chu RT-PCR-ah endikin Rs.1,200/-; TrueNat-ah Rs.1,000/- leh RAgT-ah Rs.200/- chawi tur a ni a.

State pawn aṭanga bungraw lakluh nan phalna hranpa lak ngai lovin lakluh theih a ni a, hetihlai hian mahni chenna khua chhuahsana zin veivah khap tlat a ni thung a, loh theih loh thil – chhiat tawh leh damlohna (medical emergency)-a mahni khua chhuahsana zin veivah a ṭul chuan mahni awmna veng/ khua VLTF/LLTF te hriatpuina lehkha nen zin veivah theih a ni thung a, mipui punkhawmna hmun, zirna in leh sakhaw hmunte khâr chhunzawm tur a ni a, inneihna leh mitthi vuinaah mi 30 aia tam punkhawm phal a ni lo baw.

Aizawl Municipal Area leh District Hqrs. dangahte chuan inkhuahkhirhna hun chhung hian tumahin mahni in/ compound an chhuahsan tur a ni lova, building khata in hrang hrang luahte pawh intlawhpawh loh tur a ni a ti a, ṭul bik thil vanga chhuah ngai – damdawi lei tur, nitin mamawh lei tur leh doctor hnena inentir turte chuan an awmna VLTF/LLTF te phalna an la hmasa tur a ni a, nitin mamawh lei turte hian mahni awmna veng VLTF/LLTF te ruahmanna zawm ngei tur a ni.

Hemi hun chhung hian lirthei veivah khap tlat a ni a, amaherawhchu, hei hian inkaihhruaina danin phalna/hriatpuina an pek te chet velna lirthei a huam lo ang a, he inkhuahkhirhna thupek kalpui chungchangah hian LLTF/VLTF-te chu

an bial chhung ṭheuhvah an hmalaknate chhunzawm zel tura beisei leh ngen an ni.

Eichawp dawr, thlai, chawhmeh leh sa zawrhna te chu Ningani (Thursday)-ah hawn theih an ni ang a, Social distancing vawn a nih theih nan leh vawi khata mipui pungkhawm tamtak vên nan LLTF/VLTF-ten ruahmanna an siam ang a, heng dawr leh chawhmeh zawrhnate hi tlai dar 5-ah an inkhar vek tur a ni bawk.

Mizoram Sawrkar hnuaia office zawng zawngte chu khar tur a ni a, amaherawhchu, DM&R, H&FW, Home (Police, Fire & Emergency Services, Home Guard & Civil Defense), Finance & Treasury, District Administration, Civil Aviation leh I&PR-te chu Covid-19 dona leh hna ṭul bikah an kal thei ang a, a kalte pawh hna pawimawh bik leh ṭul zual thawktu tur a tlem thei ang ber hminghmerhin office kal tur siam tur a ni a, sawrkar office dangte erawh chu hna pawimawh bik leh ṭul zual (time bound/ emergency) thawk turin hna thawktu hminghmerhin office kal tur an ruat tur a ni a, hengte hian anmahni ruatna detailment order chu police/Covid-19 Executive Duty/ VLTF/LLTF te enfiah theih turin an keng ngei ngei tur a ni.

Hmasawnna hnathawh hrang hrang, lo leh huan lama hnathawh, quarry-a lung lak adt. chu AMC Area pawnah leh District Headquarters pawnahte chuan khuahkhirhna awm lovin kalpui theih a ni ang a, amaherawhchu, heng hna thawktute hi khawpui chhunga an veivah khap tlat a ni.