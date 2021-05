Health Minister hovin Covid-19 hri kai enkawl dan leh thil pawimawh sawiho

Nimin khan Health Minister Dr. R. Lalthangliana kaihhruaiin SAD Conference Hall-ah Covid-19 positive-te enkawl dan leh thil pawimawh chi hrang hrang sawiho a ni a, he sawihonaah hian specialist daktawr chi hrang hrang, sawrkar daktawr pension-te leh thawklai mekte bakah private daktawr leh private hospital enkawltute an tel a ni. Minister hi Chief Secretary Lalnunmawia Chuango, Health Special Secretary R.Lalramnghaka leh official pawimawh ten an ṭawiawm a ni.

Meeting kaihruaitu Health Minister chuan Mizoramah a ni telin Covid-19 positive kan pung telh telh a, chu mai ni lovin symptom nei a hma aiin an tam telh telh bawk hian hripui veite enkawl kawngah a bikin harsatna a siam ṭan tih a sawi a, damlo enkawl dan turah ngaihtuahna uluk taka sen a ṭul a, kum hmasa aiin nasa takin kan ṭan tlan a ngai a ni, a ti a. Sawrkar daktawr leh nurse bakah medical worker-te dinhmun en hian kan indaih lohna a nasa lehzual ta a, a thlaphanthlak deuh tak avangin theihtawp chhuaha kan ṭan tlan a ngai a ni, a ti a. Private hospital leh daktawrte bakah dak-tawr pension tawhten ṭha-hnemngai taka theihtawp chhuahpui an inhuam avang erawh chuan kan hlau-thawng lo a ni tiin, an inhuamnaah lawmthu a sawi a ni.

Meeting-ah hian Covid-19 hrik thahna damdawi bik hmuhchhuah a la nih loh avangin mipuite tan damdawi lo ei ve leh lo inenkawl danah fimkhur a ṭulna laite inzirtir a ṭul thu sawilan niin, a ṭul anga rang taka hmalak ṭha tih a ni a. Tunhnaia Covid-19 positive hmuhchhuah thar zinga kum 60 chunglam an tlêm tak thu leh ṭhalaite leh naupang zingah Covid-19 positive an pung chak sawt ta hle tih sawi a ni a, naupang kum 10 hnuai lam positive an pung chuan chhungkuaah a hma aiin kan inkaidarh nasa hle tih a tilang nia an hriat thu sawi a ni bawk. Daktawrte chuan tuna positive kan pun dan en hi chuan engemawchen chu a lo berah nitin CCC/CCCC-a damlo 400 vel dah luh belh reng tura inhisap a ngai nia an hriat thu an sawi.

Home Isolation hi tunhma aia nasa zawka kalpui a ṭul thu pawh sawi niin, Home isolation-a inenkawl dan tur leh enkawl tur chin erawh felfai taka ruahmanna siam ṭha an ti a, Covid-19 positive te tan hah lutuk si lova nitin taksa sawizawi a pawimawh thute, in lama inenkawlte tan pawh oxygen level uluk taka inchik reng a ṭul thu te, Home Isolation, CCC/CCCC leh Quarantine chungchanga inkaihhruaina leh zawm tur Standard Operating Procedure (SOP) kum kalta lama siam chu ennawna her rem a ṭul tawh thu sawi a ni a, Ambulance hman dan tur leh ruahman dan tur SOP pawh siam a ṭhat thu sawi a ni.

Daktawr thiam kalkhawmte hian Covid-19 hrik hnathawh dan an sawi a, a tlanglawn berah chuan chuap a khawih nasain chuap a tivûng a, chuap a chhiat chuan pneumonia an vei a awlsam em avangin a hlauhawm hle a ni, an ti a. Hei bakah hian Covid-19 hian lung a khawih nasa a, thisen a tihkhal theih avangin thisen zam pahnih artery leh vein-te a block duh avangin heart attack leh stroke a thlen thei a ni an ti a, lungphu a tihran avangin lungphu ṭhalo a thlen thei a ni tih an lo tawnhriat tawh thu an sawi bawk a. Heng bakah hian mihring taksaa harsatna hrang hrang Covid-19 in a thlen theihte an sawi bawk a ni.

Covid-19 hri kaite tan oxygen tlakchham a hlauhawm thu sawi niin, oxygen tlakchham hian nasa takin taksa a nghawng a, lung, kal leh thluak a tichhe thei a, hei hi vên reng a ṭul an ti a, eng damdawi mah hi a ṭha ber e tih sawi tur a awm rih loh avangin damlote mamawh ang tawk oxygen lâkkhâwl reng a ṭul thu sawi a ni.

Hri kan inkaidarh nasat chhan ber nia lang chu mask vuah ṭhat loh leh social distancing kan vawn ṭhat loh vang nia a lan thu daktawrte hian an sawi a, ṭhalaite zinga oxygen level (SPO2) hniam thut an tam a, an taksa a hrisel ṭhat avangin rei tak harsatna awm lovin an awm thei a, mahse a rawn lan chhuah meuh chuan a lo pawi viau hman ṭhin a ni, an ti a, a theih hram chuan mahni inchik reng a, pulse oxymeter hmang emawa in-monitor reng a ṭhaa an hriat thu an sawi.

Zoram Medical College ah ICU khum 7 leh SICU khum 6 a awm thu leh ICU anga hman theih tura ruahman khum 15 awm theihna a awm thu tarlan niin, reiloteah Covid-19 hri kai enkawlna ward khum 65 awm theihna an peihfel tur thu tarlan a ni bawk

COVID-19 Helpline/Control Room district headquarters tinah ruahman a pawimawh thu meetingah hian sawi a ni bawk.