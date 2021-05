Home Minister Lalchamliana’n a bial chhung khuate thilpek a pe

Vawiin (14.5.2021) khan Home Minister leh Hrangturzo bialtu MLA ni bawk Lalchamliana chuan a mimal sum hmanga a lei, a bial chhunga awm North Vanlaiphaia Covid-19 kai te, N.Vanlaiphai Community Covid Care Center (4C)-te leh Bungtlang VLTF-te hman tur Covid-19 dona hmanrua leh thilpek dangte a pe a, Health Minister Dr. R. Lalthangliana pawhin N. Vanlaiphaia VLTF te hi thilpek a pe bawk.

Lalchamliana hian N. Vanlaiphai VLTF hnenah hian PPE, Oxymeter, Gloves, Hand Sanitizer, Damdawi chi hrang hrang, chawhmeh (dal leh nutrela), buhfai bag thahnem tak bakah sum fai Rs.10,000/- a pe a, hemi rual hian a bial chhung khua tho Bungtlang VLTF hnenah mask, santizer leh pawisa fai Rs.3,000/- a pe bawk a, Lalchamliana aiawh hian Lalremruata Chhangte, Secretary, MNF Thalai Gen Hqrs. Vice⁩ President chuan thilpek hi a hlan a, Lalremruata Chhangte hian N.Vanlaiphai VLTF tan buhfai bag 4 a pe ve nghal bawk a ni.

North Vanlaiphai VLTF tan hian Dr. R Lalthangliana, Health Minister thilpek Oxygen Concentrator chu Lalremruata Chhangte hian vawiin vek khan a pe nghal bawk a ni.

Health Minister leh Bialtu MLA te chungah N.Vanlaiphai mipuite leh Bungtlang mipuite an lawm hle a ni.

N.Vanlaiphaia Covid-19 hri kaite enkawlna CCCC (4C) atan hian KVK Farmers Hostel chu ruahman niin, khum 22 awm theihna tur a ni.

Vawin thlenga N.Vanlaiphaia RAgT hmanga sample test tawh zawng zawng hi mi 300 ni tawhin, heng atang hian hri kai mi 5 (mipa 3, hmeichhia 2), an hri kaina hriat pahnih leh, an hri kaina hriat loh 3 hmuhchhuah tawh an ni a, positive first contact-te chu test chhunzawl zel an la ni.