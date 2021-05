Lirthei chesualin in pakhat hnâwl chhe vek

Vawiin (14.5.2021) tlai dar 5:30 vel khan NH-54 kawng laih zauh hna thawktu, Kram Infracon Pvt. Ltd. motor lian (Hyva Tipper) balu phur chuan Chhiahtlang Hmar Vengah in pakhat a hnâwl.

Thudawn danin he lirthei hi a tlanchak hle a, a tlan chak vanga kawng kuala inelh tlu chuan Chhiahtlang Hmar Venga Nunthangi W/o Liansanga (L) in, an choka chin chu a delh tlu a, in hi a sawp chhe hneh hle a, in neitute hi an zin bo avangin inah hian tumah an awm loh lai a ni a, mihring thi leh hliam erawh an awm lo a ni.

He thil thleng hi khawtlang hruaituten buaipui zuiin, an ruahmanna siam angin naktuk (15.5.2021) chawhma dar 10 hian in tichhetute leh in neitute hian in chhia chungchangah hian an inbe dawn a ni.

Tun laia Serchhip leh a chhehvela kawng siam hna thawh meknaah, Company lirtheite khaw chhungah an tlan chak thei hle a, hei lo pawh hi company lirthei-te hian an tlan chak vangin chetsualna leh mi thil tihchhiat an lo nei tawh ṭhin a, vanneihthlak takin khawpui chhungah nunna chân chu an la awm lo hlauh a, mipui tam tak chuan company lirthei tlanchak ṭhin lutuk hi ngaimawhawm an tih thu leh, thuneituten khuahkhirh dan zawng se an duh thu an sawi a ni.