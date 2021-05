Karleh Thawhtanni atangin kum 18-44 inkar hnenah Covid-19 hri danna pek tan a ni dawn

Mizoram sawrkar chuan kum 18-44 inkarte hnena Covid-19 hri danna (Vaccine) pek chu karleh Thawhṭanni (17.5.2021) aṭangin kalpui a tum.

Hemi chungchangah hian Health & Family Welfare Department chuan ni 10.5.2021 khan thuchhuah siamin, hri danna pek tura ngaih pawimawh hmasak turte pawh a tarlang a, kum 18-44 inkarte tan a vaccine pek turah hian ngaih pawimawh hmasak tura a ruahmante chu-

1. LPG phurtute leh mipui hnena semtute

2. Petrol pump-a hnathawk te

3. Bawnghnute sem

4. Print & Electronic media-a thawkte leh chanchinbu semtute

5. PHE department-a tui semtute

6. Power supply enkawltute

7. Damdawi dawr nghaktute

8. Bank-a thawkte

9. Airport-a thawktute

10.Public Transport-a driver leh conductor

11.Post Office-a thawkte

12.Mipui tana hna ṭangkai thawk, Covid-19 an lo kai palha mi tam tak hnena kai darh thei te.

Vaccine la tur te hi mahniin cowin.gov.in ah inziahluh hmasak tur a ni a, tun atangin inziahluh hi tih lawk nghal theih niin inziaklut chauh ten vaccine hi an la thei dawn a ni.

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan Chief Minister hmalaknain kum 18-44 inkarte hnena hri danna pek tur hi a thlâwna pêk an nih tur thu a lo sawi tawh a ni.