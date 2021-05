Inkharkhip kara zirna kalpui dan tur sawiho

Vawiin (20.5.2021) khan Samagra Shiksha hnuaia school-ten inkharkhip kara zirna an kalpui dan tur Google meeting hmanga sawiho a ni.

He Google Meeting Pu Lalhmachhuana, State Project Director, kaihhruaiah hian Covid-19 hripui leng karah Mizoram chhung hmun hrang hranga Samagra Shiksha enkawl School-a zirlaiten zirtirna an dawn theih dan tur uluk taka sawiho a ni a. Secondary School leh Higher Secondary School hawn thar tura thawktu lak tharte chuan online-in an hna zawm phawt mai se. Samagra hnuaia zirna sikulah te chuan naupang admission pawh online-a kalpui phawt mai nise, tih rel a ni.

Khaw hrang hrangten zirna an kalpui theih dan tur hi a in ang dawn lova, chuvangin District tinah DPC ten sikul awmna khaw milin kaihhruaina lo siam se, school tinte hian a theih chin chinah WhatsApp group pawh siam zel se, school thar hawn turah a tul angin DPC ten administrator tur pawh lo ruat mai se, tih an rel.

Samagra Shiksha-in Higher Secondary School an hawn thar turah chuan Higher awmsa behchhana stream pek belhah Principal awmsate kaihhruainaa kalpui mai tur a ni dawn a, higher secondary la awm lohna hmuna hawn thar turah erawh chuan High School Headmaster nghet awmnaah chuan Headmaster-te chu administrator atan hman phawt nise tih a ni bawk. Higher secondary hawn thar turah te hian class XI leh XII atan online-a admission tan nghal nise tih a ni bawk.

Vawiina google meeting-ah hian Samagra Shiksha State Project Office-a officer-te leh District tina officer-te an tel a ni.