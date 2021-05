Chhuanchhamte tanpui nan CMRF atangin cheng nuai 91.5 sem chhuak dawn

Vawiin (17.5.2021) khan Chief Minister’s Relief Fund hman dan tur ngaihtuahtu atana din Committee on Utilization of Chief Minister’s Relief Fund for COVID-19 chu an Chairman Lalnunmawia Chuaungo, Chief Secretary hovin Chief Secretary’s Conference Hall, MINECO-ah an thukhawm. Lockdown puan chhunga harsatna tawk, chhuanchhamte tanpui nan cheng nuai 91.5 (₹91,50,000) semchhuah an remti.

Aizawl District huam chhungah chhungkaw 3074 zet chhuanchham Aizawl DC hnena report thehluh a awm tawh a. Heng mite tanpuina tur hian Aizawl DC kutah ₹61,50,000 dah ni se tiin meeting chuan a rel a. Lunglei leh Kolasib District-ah ₹5,00,000 ve ve dah a ni ang a, District dang zawngah ₹2,50,000 ṭheuh dah a ni thung ang.

CM Relief Fund tlingkhawm atanga chhawmdawlna leh mamawh danga sum sem chhuah chhunzawm zel dan tur chu a ṭul dan ang leh District tina Deputy Commissioner te rawtna hmuh dan a zirin ngaihtuah a ni ang.



COVID-19 hrileng tihziaawm a nih theih nan April ni 19 atang khan Mizoram chhungah inkhuahkhirhna lockdown kalpui tan a ni a. Hemi avanga harsatna tawk, a bik takin Aizawl khawpui chhungah mi engngemawzat an lo awm ta a. Mahni veng leh khaw chhungah chhuanchham an awm lohna tura chhawmdawl hna chu LLTF leh VLTF ten an thawk mek a. LLTF leh VLTF ten chhawmdawl hna an thawh mek thlawp a, an tha tichak tur leh puibawm turin meeting chuan CM Relief Fund atang hian sum pekchhuah hi a rel ta a ni.



Ni 16.05.2021 (Pathianni) thleng khan CM Relief Fund-ah hian sum ₹22,98,84,954 a lut tawh a. Heta tang hian ₹21,33,60,970 hman chhuah a ni tawh a. Tun dinhmuna sum neih zat chu ₹1,65,23,984 a ni.

He committee-ah hian Addl.Chief Secretary JC Ramthanga chu Co-Chairman niin, Finance Commisioner Vanlalchhuanga chu Member Secretary a ni a, tlawmngai pawl NGO Co-ordination Committee aiawh Vanlalruata CYMA President leh Mizoram Kohhran Hruaitute Committee (MKHC) Secretary Rev Lalrinsanga te chu member an ni.