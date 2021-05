Kangmei chhuak chhui chiang tur Special Investigation Team din

Tunhnaia Mizoram hmun hrang hranga kang-mei chhuak chhui chiang tur leh hemi kaihhnawiha dan dinglai awm mekte zir-chiang a, a ṭul anga hmalak dan tur rawtna siam turin Chief Secretary Lalnun-mawia Chuaungo, Chairman, State Executive Committee (SEC) ni bawk chuan Disaster Management Act, 2005-in thuneih-na a pêk angin State Level Special Investigation Team (SIT) a din.

SIT-ah hian RS Sinha, Chief Conservator of Forests (Administration) chu Chairman atan ruat a ni a. Member dangte chu C.Lalthanmawia, Director, Fire & Emergency Services, J.Lalṭhafamkima Jongte, AIG (Ops), Police Headquarters leh John LT Sanga, Director, Disaster Management & Rehabilitation & Member Secretary-te an ni.

SIT chuan kangmei chhuah chhan, hemi kaih-hnawiha dân hman mekte leh kângmeiin thil a tihchhiat chungchangte chipchiar takin an zirchiang dawn a, he notification chhuah ni aṭanga chhiara thla 2 chhungin rawtna sawrkarah an thehlût dawn a ni.