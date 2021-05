ZMC tan Muallungthu VC-ten ram an pe

Muallungthu VC-te chuan Muallungthu Primary School leh Middle School ram bakah Mauphir ram ṭin 50 hmun vela zau chu Zoram Medical College (ZMC) tan an pe a, an pekna lehkha hi Health Minister Dr.R.Lalthangliana hnenah nimin khan an hlan.

Middle School leh Primary School hi hmun danga sak a ngaih dawn avangin Muallungthu khawtlang hruaitute hian Health Minister hnenah sak sak an dil a, Health Minister chuan tihhlawhtlinsak an phu thu sawiin theihtawpa hmalakpui a tum thu a sawi a ni.

Health Minister chuan Health Department-in ram an zawn ruk reng laiin, hetiang ram zau tak hriselna lam ngaihtuah avanga Muallungthu khawtlang hruaituten ZMC an pe chu a lawmawm hle a, VC leh khawtlang hruaitute chungah leh hmalatu F.Lalnunmawia MLA chungah lawmthu a sawi a ni.



Dr.R.Lalthangliana hian ZMC tlawh nghalin, ZMC-a thawktute awmna turin Catholic kohhran chuan Montford School hman an phalsak tih a sawi a, heta tan hian khuma phah tur mattress 40 bialtu MLA F.Lalnunmawian a pe a ni.



Hetihlai hian Non-Government Hospital Medical Operational Team-te chuan ZMC-a hman tur Oxygen Regulator 27 chu Health Minister awm laiin an pe nghal a ni.