Kum 18-44 inkar tan hri danna dose 16,340 a thlawnin Mizoram sawrkar pe

Kum 18 – 44 inkarte vaccine pek tur bik hi sawrkar laipuiin a thlâwnin dose 16,340 Mizoram sawrkar a rawn pe a, heng hi kum 18 – 44 inkar priority group (ngaih pawimawh hmasak tur) ruahman tawhte hnenah May ni 17, 2021 hian pek ṭan tum a ni.

Vawiin (15.05.2021) a Health Minister Dr. R.Lalthangliana hova sawrkar hotu pawimawhte ṭhutkhawmnaah he thu hi sawi lan niin, kum 18 – 44 inkar vaccine a thlawna pek tur dose khatna Mizoram sawrkarin a siamchhuaktu Serum Institute of India Pvt. Ltd. hnena a order chu hmuh hun tur a la hriat loh tih sawi lan niin, heti chung hian a dose hnihna tur pawh order lehnghal tum a nih thu meetingah sawi a ni.

Meeting-ah hian May ni 14, 2021 thleng khan Mizoramah COVID-19 vaccine “COVISHIELD” mi 2,84,627 hnenah pek tawh an nih thu tarlan niin, dose khatna la mi 2,32,737 awmin dose hnihna la tawh hi mi 51,890 an awm a ni. Kum 45 chunglam, Fronline workers leh healthcare workers-te pek tura sawrkar laipuiin Mizoram a rawn pek dose 1,86,990 la awmin dose 90,000 vel dawn belh leh a nih chuan heng mite hi full dose an pek kim theih tawh beisei a ni. Sawrkar laipuiin COVID-19 second dose hi fist dose lak atanga kar 4 – 8 inkara pek leh tur tih chu kar 12 – 16 in karah a rawn thlak danglam thut avangin vaccine dose hnihna la tur ten an hriathhiamna Vaccine buaipuituten an ngen a ni.