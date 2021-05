Serchhip District Level Task Force on Covid-19 chak zawka function-tir duh

MJA, Serchhip District chuan Covid-19 hri leng vanga Mizoram sawrkarin Total Lockdown a puan mekah Serchhip District Level Task Force on Covid-19 (DLTF) chu chak deuh zawka function-tir tawh turin Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chu an ngen.

Hemi chungchang ngaihtuah hian tukin (15.5.2021) dar 7 khan Serchhip District MJA Executive Meeting chu Serchhip Press Club-ah neih niin, Serchhip District-a Total Lockdown kalpui mek chungchang an thlirhonaah Serchhip District chhunga Total Lockdown kalpui a nih dan chu a rualkhai lo hle nia an hriat thu an sawi a, hei hi District Level Task Force Committee Function mumal loh vang nia an hriat thu an sawi a, DLTF an function mumal loh vang hian Serchhip khawpui chhunga Village Level task Force on Covid-19 (VLTF) hrang hrangte hmalakdan pawh a rualkhai loh phah hle nia an hriat thu sawiin, District Level Task Force chuan VC Area tina VLTF-te duty dan tur leh an thuneihna chin mumal takin inkaihhruaina a duansak ṭul an tih thu an sawi a ni.

Serchhip District MJA hian Serchhip District chhunga Sub-Divisional Officer (Civil)-in a awp khaw danga VLTF-te pawhin rualkhai taka Total Lockdown an kalpui dan tur mumal tak duansak ve nise an duh thu District Bawrhsap hnenah hian an thlen bawk.

Tun dinhmunah Serchhip khawpui chhungah ringawt pawh VLTF-ten Total Lockdown an kalpuidan hi a rualkhai lo hle a, VLTF ṭhenkhatin feh an phal laiin VLTF ṭhenkhatin an phal lova, VLTF ṭhenkhatin mipui nawlpui Bazarna tur hmun an siam laiin VLTF ṭhenkhatin Bazarna hmun bik siam lovin chawhmeh zuartu te chu in hrang hranga zawrh kual an phal thung a, VLTF ṭhenkhatin Damdawi dawr zalen taka hawn an phal laiin ṭhenkhatin an phal lo ve thung a, dawr dang hawn dan chungchangah pawh rualkhai lo tak taka kalpui a tam em em mai a, hei vang hian State Level Committee-in SOP a duan zulzuiin Serchhip District-ah pawh rualkhai leh mumal taka VLTF-ten an hman tlan tur SOP duan mai a ṭha an tih thu Deputy Commissioner leh DLTF Chairman ni bawk Kumar Abhishek hnenah hian an thlen a ni.

Serchhip District MJA hian karleh chhoah khian VLTF Duty-na hmun hrang hrang tlawhin, an hmalakdan zirchian an tum bawk a ni.