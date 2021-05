Mizorama Covid-19 thawh hnihna zirchiang tur Research Team din

Vawiin (15.05.2021)-a Health Minister Dr. R. Lalthangliana hova sawrkar hotu pawimawhte thukhawm chuan Mizorama COVID-19 second wave thawk mek uluk leh chik zawka zirchiang (scientific study) tur Research Team din an rel.

Meeting kaihruaitu Health Minister Dr. R. Lalthangliana chuan tuna COVID-19 second wave rawn thawk mek hi kum kalta lam ami nen a ziarang leh a thawh dan a dang ta hle mai a, positive hmuhchhuah tawh zingah case dangdai tak takte an awm bakah vaccine pek lai mek nen a inkaihhnawih dante leh kan la hriat ngai loh thil chi hrang hrang a rawn ken tel avang hian kan data neih ang ang aṭangin a zia hi kan zirchiana, thûk zawka kan luhchilh a ngai niin a lang a, hri lêng kan hmachhawn zel dan tur leh hun lo la kal zel turah chet lak dan tur kan hriatthiam theih nan a pawimawh hle a ni a ti.

Meeting hian scientific study uluk taka nei turin IDSP, IMA, ZMC leh MZU tangkawp Research Team din an rel a, a ṭul anga ruahmanna siam nghal a ni dawn a, meeting hian kum 18 – 44 inkarte vaccine a thlawna sem tur dose khatna an order tawh chu la dawng rih lo mahse a dose hnihna tur order belh lehnghal an rel bawk a ni.

Meeting-a Police Contact Tracing Team report danin kumin May ni 1 – 14 inkar khan Mizoram chhunga khua/veng 65 ah COVID-19 positive hmuhchhuah an ni a, hemi hun chhunga Khua/veng COVID-19 positive hmuhchhuah tam zualnate chu :

Chhinga Veng, Aizawl – 179 Bethlehem Vengthlang, Aizawl – 119 Tlabung – 108 Electric Veng, Aizawl – 102 Siaha – 86 Kolasib – 85 Chanmari Veng, Aizawl – 65 Nghalchawm – 54 Serchhip – 51 Bethlehem, Aizawl – 49 Ramhlun South, Aizawl – 49

May ni 1 – 13 inkara chhungkaw khata a ruala positive pakhat aia tam hmuhchhuahna hi chhungkaw 292 an awm a ni.

Police Contact Tracing Team report danin kumin April ni 1 – 5 inkar khan COVID-19 positive 24 hmuhchhuah niin, May ni 1 – 5 inkar khan COVID-19 positive 834 hmuhchhuah an ni a. April ni 6 – 12 inkar khan COVID-19 positive 155 hmuhchhuah niin, May ni 6 – 12 inkarah COVID-19 positive 1217 hmuhchhuah an ni a. April ni 13 – 19 inkar khan COVID-19 positive 340 hmuhchhuah niin, May ni 13 & 14 hian COVID-19 positive 324 hmuhchhuah an ni.

Police Contact Tracing Team report danin May ni 1 – 14 inkara Police Contact Tracing Team report danin hmuhchhuah zingah kum 10 hnuailam mi 249, kum 11 – 20 mi 352, kum 21 – 30 mi 587, kum 31 – 40 mi 511, kum 41 – 50 mi 328, kum 51 – 60 mi 222, kum 61 – 70 mi 78, kum 71 – 80 mi 35 leh kum 80 chunglam mi 13 an awm a ni. Tun thla chhunga Police Contact Tracing Team report danin hmuhchhuah zawng zawng zinga 915 hian hmuhchhuah an nih lai hian symptom an nei a ni. Tun thla chhunga COVID-19 positive hmuhchhuah zingah hian Negative Certificate lak tum mi 4 an tel a ni.

Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP) report danin kumin April leh May ni 14 thleng hian COVID-19 positive 4023 hmuhchhuah tawh an ni a. An zinga mi 1173 hi Mizoram pawn atanga lo lut (travel history nei) an ni a, hemi hun chhunga Mizoram luhka hmun hrang hranga (screening point) COVID-19 positive lo hmuhchhuah zat hi 457 an ni a. Screening point-a RAgT negative, a hnua RT-PCR hmanga an positive tih hmuhchhuah mi 716 an awm bawk. Mizorama COVID-19 positive hmuhchhuah zawng zawng zinga 95 % hi civil mi an ni a, 5 % hi Force lam mi an ni.

Meetingah hian COVID-19 positive te, an negative hnu a natna (symptom) la nei si an awm leh thei nia a lan thu leh COVID vaccine dose hnihna la tawh zingah positive an awm tih thu tarlan niin hei hi Research Team din thar turin uluk taka an zirchian tura dah a ni a. COVID-19 test negative, symptom nei bawk si hi India ramah tam tak an hmuhchhuah thu leh Mizoramah pawh hetiang case hi a awm tawh thu sawi niin, hetiang mite hi fimkhur taka mahni inchik (self-monitoring) chunga in khunghrang turin leh COVID-19 Appropriate Behaviour zawm uluk tura an duh thu sawi a ni a. A rang thei ang bera medical lam mithiamte rawn vat vat tura an duh thu sawi a ni.

Meetingah hian Medical Operational Team on COVID-19 Chairman Dr. ZR Thiamsanga, MLA, Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo bakah Health & Family Welfare, Disaster Management & Rehabilitation, Police, Zoram Medical College hotute bakah Indian Medical Association leh Non-Government Hospital Association, Mizoram aiawhte an tel a ni.