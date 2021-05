Sub-Hqrs. YMA Vigilance & Monitoring Committee-in Lungrem chim leh lungrem tha lo enfiah

Vawiin (14.05.2021) khan Sub-Hqrs.YMA serchhip hnuaia Vigilance & Monitoring Committee chuan tunhnaia RD Department-in Leisekawt Field ko lung an rem chim leh National Highway-54 kawngpui laih zauh hna thawh meka Chhiahtlanga Kram Infracon Pvt. Ltd. Company-ten lung an remte a hmunah an enfiah.

Sub-Hqrs YMA Vigilance Committee hian Leisekawt Field ko, RD Department ram dâwlna atan a RD Department-in Departmental work-a lung rem hna an thawh, an rem zawh hmaa tun hnaia chim chu a hmunah enin, he lung rem chim chhan niawma an rinte chu lungrema a mawhphurtute nen an sawiho a ni.

He lungrem hi MGNREGS Fund aṭangin cheng nuai 20 estimate-a Department-in a thawh a ni a, amaherawh chu a hna hi a lo hautak avangin sum dang dangte pawtkhawmin cheng nuai 30 chuang an hmang tawh niin, he hna enkawltute chuan an sawi a, helai hmunah hian Futsal Ground ṭha tak siam an tum tih an sawi a, amaherawhchu vanduaithlak takin lungrem a chim leh tak si avang hian sum sen belh leh ṭeuh a ngai dawn a, Futsal Ground siam an tum chu an puitlin thei angem tih chu a hriat mai theih tawh loh tih a enkawltute chuan an sawi bawk.

He lungrem hi a chim dante ngun taka enfiah niin, lungrem chin chhan ber nia lang chu tunhnaia ruah lo sûr thut avang khan chung lam aṭangin tuihawk nasa takin a lût a, a lungrem hi a la inchâr ṭhat hman si loh avangin Lungrem hi a chim ta nia an hriat thu a enkawltute chuan an sawi a. A hnathawh kalhmangah chuan an duh uluk thu leh a ṭha thei ang berin an thawk nia an hriat thu an sawi bawk.

Sub-Hqrs. YMA hruaitute chuan hmasawnna hnathawh mek ruah sur avanga chim ta chu pawi an tih thu an sawi a, a siamṭhat leh dan turah fimkhur zawka a leilung kalhmang te enfiah chunga chhunzawm leh turin an ngen a, hei bakah hian mipuite tana ṭha zawk tur nia an hriat rawtna hrang hrangte department hotute hi an hrilh nghal bawk a ni.

Lungrem chimnaah hian Vigilance Committee hi Kawlṭhuama Sub-Hqrs YMA President chuan a ṭawiawm a, department lam aṭangin Vanlalhmachhuana, BDO, Serchhip leh he hna enkawltuten YMA hruaitute hi an lo dawngsawng a ni.

Hemi hnu hian Vigilance & Monitoring Committee-te hian Aizawl-Tuipang inkar kawngpui (NH-54) laih zauh hna thawh meka hna ṭha tawk lo lai nia an hriat, Chhiahtlang dai, Highway restaurant thlang lawka Kram Infracon Pvt. Ltd. Coy-in kawng chhak lung an rem chhe lutuk chu a hmunah an en nghal a, he lungrem hi a khawk sa ter tuar a, kut lawng pawhin a hai khawh theih a, a hnuaia boulder an dah pawh châr a ni lova, hetianga Mizoram chhunga chhe lutuka company-ten hna an thawk chu Sub-Hqrs. YMA chuan lungawithlak loh an tih thu leh thinrimthlak an tih thu an sawi a, helaia an lungrem chu ṭhiat veka a bul aṭanga ṭha taka rem leh tura an duh thu sawiin, hemi chungchang hi Chief Minister hnenah pawh thlen an tum thu an sawi a ni.

Vigilange & Monitoring Committee fehchhuakte hi Kawlṭhuama, President, Sub-Hqrs. YMA leh PWD JE Pu Lalfakzuala-ten an telpui a ni.