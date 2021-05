Minister R.Lalzirliana’n hri a kai tih hmuhchhuak

Vawiin khan P&E Minister R.Lalzirliana (71) leh a nupui Lalthangmawii (59)-te chuan Covid-19 hri an kai tih hmuhchhuah an ni.

Ni 8/5/2021 khan Lalzirliana fapa chuan Covid-19 hri a kai tih hi hmuhchhuah a lo ni tawh a, tunah hian R.Lalzirliana te hi Home Isolation-a inenkawl tura ruahmanna siam a ni.

Hemi hma, May ni 8 khan Dy. Chief Minister, Tawnluia chuan hri a kai tih hmuhchhuah a lo ni tawh bawk a, May ni 10 khan Tawnluia nupui Hmingmawii leh a monu leh a tupa pakhatte chuan hri an kai tih hmuhchhuah zui a lo ni tawh bawk a ni.

Nikum lam khan MLA zingah Dr. BD Chakma leh Dr. Vanlalṭanpuia-te pawhin hri hi an lo kai tawh a, enkawl dam an lo ni tawh a ni.