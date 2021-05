PM-KISAN tanpuina la dawng loten an dawn ngeina turin kawng dappui mek

Agriculture Minister C.Larlrinsanga chuan PM-KISAN hnuaiah Mizorama loneitu eng emaw zat inziaklut tawh si, ṭanpuina la dawng lo an awm tih Mizoram sawrkar hotute chuan an hria a, heng mite hian an dawn theih ngeina turin kawng a dappui mek tih a sawi.

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) chungchang sawihona, Prime Minister Narendra Modi hova nimina Video Conference hmanga neihah Chief Minister Zoramthanga aiawha a telnaah C.Lalrinsanga chuan he thu hi sawiin, heng loneitu harsatna tawkte hian harsatna an tawh chhan ber chu Aadhaar Card dik loh vang te, Bank Account dik loh vang te, Bank Account IFSC Code dik tawk lo vangte a ni ber a, heng avanga loneitu harsatna tawkte chuan an bialtu BDO hnenah emaw, Common Service Centre hnai berah emaw hriattir tur a ni a ti.

C.Lalrinsanga chuan PM-KISAN hnuaiah hian Mizoram kuthnathawktu mi 1,90,002 ziahluh tawh niin, chung zinga 1,49,933 chuan he hamṭhatna zar hi zo tawhin pawisa Cheng Vaibelchhe 126 chuang lai mai an Bank Account-ah chhunluh tawh a ni a ti. He Scheme hnuaia Loneitute tanpuina hi thla 4 dan zelah kum khatah Installment 3-a pek chhuah ṭhin a ni a, Installment khatah ₹2,000/- zela pek a ni. He Scheme hnuaia inziak lut hmasate chuan Installment 7-na thlengin ṭanpuina sum hi an dawng tawh tih a sawi a, PM-KISAN hnuaiah hian chhungkuaa member pakhat chauh hminga hamṭhatna hi dawn tur a ni a, chhungkaw ṭhenkhat aṭanga hming pakhat aia tam inziak lutte chu endiknaah paih theih an ni a ti bawk.

Ram chhunga loneituten an hnathawhna tur leh thil dang pawimawh atana an hman tur kum khata ₹6,000/-, loneitu pakhatin an dawn ziah theihna tura Sawrkar laipuiin a duan chhuah, PM-KISAN hnuaiah hian loneitu mi Vaibelchhe 10.12 zetin a zar zo tawhin pawisa cheng Vaibelchhe 1,16,292 chuang India rama loneitute Bank Account-ah hian chhunluh tawh a ni a, nimin khan Sawrkar laipui chuan Loneitu Vaibelchhe 9.5 (over 9.5 crore farmers) chuangte tan sum Vaibelchhe 19,000 chuang kumin April thla aṭanga July thla chhunga an Bank account-a thun tur a pe chhuak a ni.

He Video Conference hmanga sawihonaah hian J.Hmingthanmawia, Special Secretary, Agriculture leh Rohmingthanga Colney, Agriculture Director te pawh an tel a ni.