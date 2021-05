MKHC hruaituten inkaihhruaina khauh zawka kalpui turin Chief Minister an ngên

Chief Minister Zoram-thanga chu nimin khan Mizoram Kohhran Hruaitute Committee (MKHC) hruai-tute chuan a pisa ah hmuin, Covid-19 hri leng thawh hnihna laka mipui an him zawk nan leh, he hri leng nasa taka darh zau zel chu chhut chah a nih theih nan sawr-karin inkaihhruaina khauh zawk kalpui se tiin an ngên.

MKHC hruaitute chuan Mizorama Covid-19 hri kai nasa taka an pung chho zel en hian hun reilote chu tun aia khauh leh zual zawkin sawrkar hi a kal a ngai tawh nia an hriat thu an hrilh a, thingtlang hmun ṭhenkhat, hrileng boruak a ziaawm zawknaah chuan thlai chi tuh hun lai a nih avangin inthlahdul a rem zawk thei a, mahse khawpui hrang hrangah case a pun chhoh zelnaah te chuan hun enngemaw chen chhung chu khauh taka inkhuahkhirhna hi kalpui tul niin an hria a. Hemi chhung hian chhuanchham leh ei harsa an awm loh nan kohhran ten theihtawp chhuah an inhuam thu an sawi bawk.

Chief Minister chuan an rawtna chu kan zavai tan a ṭha tur nia a hriat thu leh a tawmpui thu a chhang in, an rawtna hrang hrangte chu sawrkarin a ngaihtuah zui turin buatsaih a thehlut turin a lo ngen a. Heng hun khirh tak kan tawn lai hian khawsak harsa zawkte’n nitin mamawh lama an mangan lohna turin sawrkar, kohhran leh tlawmngai pawl te an tan ho a pawimawh thu sawiin, kohhran hotuten hemi kawnga an inhuamna chu lawmawm a tih thu a sawi bawk.

Meeting-ah hian Chief Minister chuan Covid hri vei enkawlna lama mamawh hrang hrang Mizoramin a neihte chu sawrkarin a tul ang ang lei tura phalna a pek thu a sawi bawk.