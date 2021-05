Sawrkarin Covid-19 random test a kalpui tihtawp rih a ni

Covid-19 hri lêng mek chu vantlangah a darh tawh tih hriat a nih hnuah sawrkarin random test a kalpui chu tihtawp a ni rih.

Hemi chungchangah hian Health & Family Welfare Department Special Secretary chuan thuchhuah siamin Disaster Management and Rehabilitation-in April ni 30-a order a chhuah, Community spread dinhmun chhui nana Random Testing neih tura a tih chu tun dinhmunah Community Spread chu a awm ngei a ni tih a chian tawh avangin Random Testing neih mek chu tihchhunzawm ṭulna a awm tawhlo a ti a ni.

Covid-19 Spokesperson Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan Random Testing neih tawhna Siaha District leh Tlabungahte Community spread a awm ngei tih chian nan hri kai hmuhchhuah an tam hle a, an zingah hian hri kaina hriatchhuah loh an tam tih a sawi a, hei bakah hian District hrang hrangte leh private damdawiina hri kai hmuhchhuah zingah hri kaina chhuichhuah theihloh an tam tawh hle a ni a ti.

Dr. Pachuau Lalmal-sawma chuan vantlangah a darh tawh em tih hriat nan Random Testing chu neih a nih thu sawiin, a ṭul a nih chuan tih leh theih a ni a, amaherawhchu tun dinhmunah an hriat duh ber a chian tawh avangin chhunzawm a ni rih dawn lo mai a ni a ti.

Random Testing hi District 2-ah kalpui tawh a ni a, niminpiah lamah Siaha District-ah kalpui niin, hmun thuma Test neihah mi 30 positive hmuh chhuah a ni a, nimin khan Champhai District-ah neih a ni a, mi 123-te enfiah an ni a, Champhaiah hian an vaiin an Negative thung a ni.