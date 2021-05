MNF-in inthlan dawna a au hla theihnghilh lo turin Lalduhoma an beisei tih an sawi

Nimin khan MNF Gen. Hqrs. chuan thuchhuah siamin, ZPM Party anga MLA Official Candidate hmasa ber leh thlan tlin hmasa ber awmchhun, MLA atana lakluh mai tur, Lalduhoma chu MNF chuan duhsakna a hlan a, Dân bawhchhiat avanga paihthlaka awm Lalduhoma chu Serchhip bial mipuiin khawngaihna leh ngaihdamna sâng tak hmangin a bân leh a kaizaah dawmkangin a ṭhuthmun ngaiah an ṭhuttir leh dawn ta a, inthlan dawn lai vela a campaign auhlate kha theihnghilh loin Serchhip bial mipui tan a MLA Fund mai bakah, Central lamah Serchhip bial hmasawnna atana sum hnukchhuak ngei turin MNF chuan Serchhip bial tan a beiseipui nghal tih an sawi bawk.

MNF chuan Chief Minister Zoramthanga kaihhruai State ralmuangah inthlanna fel leh thianghlim tak nei a, vote chhiar zawh thlenga buaina leh harsatna a awm lo chu lawmawm an tih thu an sawi a, chutih rualin MNF Official Candidate Vanlalzawma tling zo ta lo erawh pawi an tih thu an sawi a, amah duhsaka vote-tu zawng zawngte bakah, thlantlin a nih theih nana tha leh zung, ngaihtuahna zawng zawng sengtute chungah MNF chuan lawmthu a sawi a, Serchhip bial hmasawnna tura thlantlin a ni ta lo chu MNF chuan pawi a ti takzet a ni, an ti a, Election buaipuitu Official-te leh venhim hnathawktu Police zawng zawngte chungah MNF chuan lawmthu a sawi nghal bawk a ni.

Serchhip bial hi kum 40 dawn, kum 1998-2003-a MNF Candiate K.Thangzuala (RIP) thlantlin a nih tih loh chu MNF la tlin ngai reng reng lohna bial a ni tih MNF chuan sawiin, inthlan hnuhnung ber, kum 2018 khan ZPM-in vote 5481 hmuin, Congress-in vote 5071 an hmu a, MNF chuan vote 4313 hmuin pathumna an ni tih an sawi a, tunah pathumna aṭanga pahnihnaa an inhlangkai ta chu vote 1006 zeta an pun belh vang a ni tih sawiin, kum 2018 inthlana pakhatna leh pahnihna khan pathumna kha tunah hian an beihrawn ta a, tuna Congress-in vote 2486 an hloh tak kha ZPM-ah a kal ta mai niah MNF chuan a ngai tih an sawi a, chuti chung pawhin, kum 2018 inthlan aṭanga kum hnih chhung leka vote 1006 zeta MNF an pun belh leh party inlungrualna leh thawhhona ṭha zawk an neih phah ta chu MNF chuan lawmawm a tiin hmasawnna ropui takah a ngai a ni, an ti.

MNF chuan By-election-ah hian Congress tlachhe nasa lutuk leh vote tlan darh nasa lutuk chu ZPM lamin an hlawkpui ta a, MNF chuan an tlinloh phah taah an ngai tih an tarlang a, he inthlan result hian kum 2023 MLA General Election lo awm leh turah Serchhip bialah result duhawm zawk MNF-in a neih theihna tura Pathian remruatah MNF chuan a ngai a ni, an ti.