ZPM Gen. Hqrs.-in lawmthu an sawi

Nimin khan ZPM Gen. Hqrs. chuan thuchhuah siamin, Serchhip bial by-election-a ZPM party-in hnehna an chang chu an lawm tih sawiin, Pathian leh bial chhung mipuite bakah, inthlan an hmachhawn dawn leh an hmachhawn lai zawng zawnga tha leh zung sengtu zawng zawng te, ṭawngṭaipuitu zawng zawng te, sum leh paia party leh kan candidate Lalduhoma lo puitu ram chhung leh ram pawn a mi zawng zawngte chungah lawmthu an sawi a, Serchhip bial chhunga vote nei lo, awmhmun aṭanga nasa taka an party puitute chungah an lawm takzet tih sawin, he chakna hi ZPM chakna a ni ringawt lova, an zavaia thawhrah a ni an ti.

Lalduhoma, ZPM Party Official Candidate chuan, “He hnehna hi bial mipuite hnehna a ni. Kei hi ZPM MLA mai ka ni dawn lova, bial pumpui aiawh MLA ka ni dawn a. Min vote lotute tan pawh an aiawhtu ka ni a, mipui zawng zawng aiawhtu tur ka ni,” a ti a, “Hman laiin kan pi puten pasaltha an nei thin a, dai ngul an ni a, mi zawng zawng hma an tawn thin ang khan, mi zawng zawng hmaah he bial aiawh hian ka ding dawn a ni. Bial chhung mipuite nen lungruala ke pen ho turin ka inpeih a. Ka theihna avanga tling ni lovin, khawngaihna avanga tling ka ni tih ka in hria a. Mimal thilah a ni emaw, chhungkuaah a ni emaw, chhiat that thu hlaah harsatna kan neih chuan inthlahrung hauh lovin keima hnênah emaw kan party hruaitute hnênah emaw inpawh takin rawn in lan se kan duh a. Theihtawp kan chhuah ang a, mitin hma hi kan tawn dawn a ni. Chu chu Serchhip bial mipuite hian an phu ngawih ngawih a ni. Campaign hun chhungin mi rilru ka lo ti na palh a nih chuan ngaihdam ka dil a, kei pawhin mimal in beihna te pawh ka tawk nasa ve hle a. Khang zawng zawng te pawh kha ka ngaihdam a ni,” a ti bawk.

K.Sapdanga, Acting President chuan, “Politics-a intihsiakna mah ni se, dik tak leh thianghlim taka inthlang tluan chhuak turin Pathian hnenah kan dil ṭhin. Kan dilna min chhangtu Pathian hnenah lawmthu kan sawi a, Serchhip bial mipuite hnenah an rilru huaisenna vangin lawmthu kan sawi bawk,” a ti a, “Kan hotupa Lalduhoma thawhrimna a fakawm hle a, bial tan leh Mizoram mipuite tan ṭangkai lehzuala thawk turin duhsakna kan hlan e,” a ti bawk.