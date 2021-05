Political party hrang hrangten Lalduhoma an lawmpui

Serchhip bial MLA by-election-a thlan tlin tak, Lalduhoma chu an lawmpui thu Political party hrang hrangten an sawi.

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) chuan nimin khan thu-chhuah siamin, Serchhip bial By-Election neih zawh taka MLA atana thlan tlin Lal-duhoma chu Congress Party-in an lawmpui takzet tih an sawi a, Serchhip bial mipuite duhthlanna chu an pawm thu leh zahawm an tih thu an sawi a, hetihrual hian by-election neihna chhante leh a boruak thlirin Congress Party tan tlin a harsa dawn a ni tih hre reng chunga party tana pen chhuak ngam, INC Official Candidate PC Laltlansanga chu an chhuang takzet tih sawiin, a thawhrimna leh a tih tak taknate chu Pathianin mal a la sawm ngei an ring tlat tih an sawi a, ṭhahnemngai taka thawktu an party mi leh sa zawng zawngte an chhuang hle tih an sawi bawk.

PC party pawhin thuchhuah siamin, result-a felfai taka hnehna changtu Lalduhoma chu an lawmpui tih sawiin, ram leh Serchhip bial tana theihtawp chhuah turin duhsakna an hlan tih an sawi a, an candidate Van-lalruata, a tling pha dawn lo tih hre reng chunga vote-tu zawng zawng chungah an lawm tak zet tih sawiin, Lalduhoma vote tling lehtu PC mi leh sa zawng zawng te, duh taka MLA atana an thlan tlin MNF sawrkarin dik lo taka a bân nia ngaia lainat avanga by-election-a hneh taka vote tling lehtu Serchhip bial mipui zawng zawng an lawmpui thu an sawi a, PC Party chuan politics thila inhuatna-te, phuba lak duhnate leh ram leh hnam tana ṭangkai lo apiang dah ṭha a, lungrual taka thawhho tum turin MLA ni lai leh thlan thar leh tak Lalduhoma-te an ngen a ni.

BJP Mizoram Pradesh pawhin thuchhuah siamin, Serchhip Bial By-election inthlanna felfai tak neiha Lalduhoma thlan tlin a ni chu an lawmpui tih sawiin, , Mizoram leh hnam tan ṭhahnem ngai taka thawk zel turin duhsakna an hlan tih an sawi a, hetihrual hian BJP Official Candidate Lalhriatrenga Chhangte duhsaka vote hlu tak petu te chungah lawmthu an sawi a, BJP Mizoram chuan Kum 2023 MLA inthlanpui lo awm tur atan theihtawp chhuahin hma an la chhunzawm zel dawn a, Mizoram tana an hmachhawpte tihhlawhtlin a nihna turin, hma an la zel dawn tih an sawi bawk.

ZNP Gen. Hqrs. pawhin thuchhuah siamin, Lalduhoma thlan tlin a lo ni ta chu an lawmpui thu leh a tling zo lote pawh thinlung takin an tawrhpui tih an sawi a, ZNP chuan by-election neihah Khan MNF an thawhpui tih an lo puan tawh angin MNF candidate Vanlalzawma a tlin zawh tak loh avangin Serchhip bial chhunga ZNP mi leh sa-te hrethiam tur leh, an thawhpui MNF-te hriatthiamna an dil bawk.