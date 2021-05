Online-a tui bill pekna tlangzarh

Nimin khan Lawngtlai khawpui chhunga mite tana PHE Department Lawngtlai WATSAN Division hnuaia online-a tui man pek theihna tur chu Lawngtlai DC Dr Andrew H. Vanlaldika chuan DC Conference Hall-ah a tlangzarh.

Bawrhsap chuan Lawngtlai DC office tui man chu online hmanga pein he online water tax payment system hi a hawng a. Tunlaiah sawrkar, pawl leh mimal chet velna hrang hrangah IT thiamna hmangin hun leh tha heh lo va hmasawnna hrang hrang awm chu lawmawm atih thu a sawi a. COVID-19 hri leng karah phei chuan, bill pe tura thui tak intlar a, mi dang nena inhnaih chilha hri inkai chhawn palh theih laka mipuite vengtu tha tak a ni dawn tih a sawi a ni.