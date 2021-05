Football thuthang (5.5.2021)

@ Leicester City leh Everton-te chu Brentfort English striker kum 25 mi, Ivan Toney lakluh tuma inbuatsaih zingah an tel. (Athlchairetic)

@ Tottenham chairman Daniel Levy chuan an manager thar tur chu 2021-22 season atan Wales forward Gareth Bale chu Real Madrid aṭanga loan-a lakluh nawn leh a duh leh duh loh duhthlanna an pe dawn tih a sawi. (Mail)

@ Borussia Dortmund chuan a hmaa £100m an lo chhiar tawh, England midfielder Jadon Sancho chu £87m-in an chhuahtir phal tawh a, kum 21 mi hi Liverpool leh Manchester United-te nen sawi zawm an ni. (ESPN)

@ Hetihlai hian Dortmund chief executive Hand-Joachim Norway striker Erling Braut Haaland chungchanga an dinna, kum nipuia hralh an tum lohna chu a la ngai reng tih a sawi a, Haaland hi Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Barcelona leh Real Madrid-ten an duh a ni. (Metro)

@ Robert Lewandowski agent Pini Zahavi chuan Bayern Munich chu Poland striker chu contract ṭha tak an ziahpui dawn nge, amah enkawl thei tur club hnenah an hralh zawk dawn tiin nawr a tum a, goal thun khawl Lewandowski hian Premier League lam a pan rin a ni. (Bild)

@ Arsenal chuan Rangers leh Finland midfielder Glen Kamara, 25, chu an ngaihven. (Football Insider)

@ Boca Juniors chuan Manchester United leh Uruguay striker, Edinson Cavani, 34, chu an lalut dawn ta lova, Cavani an lakluh loh chuan Club America Colombian forward kum 26 mi, Roger Martinez chu kumin nipuia lak tumin an hual sa a ni. (TyC Sports)

@ Maurizio Sarri chu Roma-in an manager pressure na tak hnuaia awm mek, Paulo Fonseca thlaktu tura an duhthlan a la ni reng a, Chelsea, Juventus leh Napoli manager hlui leh Roma-te inbiak hnuhnun ber chu January thla kha a ni. (Sky Italia)