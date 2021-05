Siaha-ah hri kai 30 hmuchhuak

Siaha khaw chhung veng hrang hrangah nimin khan Covid-19 hri vei leh vei lo RAgT hmanga test a ni a, hmun thuma Test neihah hri kai mi 30 hmuh chhuah a ni.

Hei hi Mizoram sawrkarin, Siaha CMO hnena random test nei tura a tih avanga hmala nia thudawn a ni a, mi zawng zawng test an ni lova, College veng, AOC-ah test hi kalpui a ni a, heath hian Positive 18 hmuh an ni a. An zinga 2 chu Petrol Pump-a thawk lai an ni a, College veng bik hi mi 8 hmuh niin, a bak 10 hi Siaha veng dang an ni.

New Colony-a test-ah positive 11 hmuh chhuah a ni a. Vaihpi-a test-ah positive 1 hmuh a ni a, a ni hi MST driver a ni a, Siaha-a hri kai hmuhchhuah zawng zawng hi 30 an ni a, CCC Siaha-a mi 5 enkawl mek nen mi 35 CCC Siaha-ah enkawl an ni ta a, random test pawh hi neih chhun-zawm an tum niin hriat a ni.

Hetiang a nih avang hian nimin khan Siaha District Magistrate chuan Siaha town chu Containment Zone-ah a puang a, Containment Zone chhungah hian Medical Duty, Security Duty te, dan kengkawhtute leh Vaccine (2nd dose) la tur tih chauh lo chu luh leh chhuah phal a ni lo a, Siaha khawpui chhunga mipuite chu mahni in chhuahsan lova awm ṭheuh tura hriattir an ni.