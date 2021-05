Serchhipah Covid-19 inkhuahkhirhna dân khauh taka lekkawh tur a ni:DC

Nimin chawhnu khan Serchhip District Task Force Committee on Covid-19-te chu pawl pathumah insiamin Serchhip khawpui huam chhunga Executive Duty-te an duty-na hmunah an tlawh kual a, he hunah hian District Bawrhsap, Kumar Abhishek, IAS chuan mipuite him nan leh Serchhip khawpui chu hripui laka hmun him zawka kan siam theih nan inkhuahkhirhna dân ding laite khauh taka kenkawh tur a ni a, tumah kan inthlahdah tur a ni lo, tiin Executive Duty-te a chah.

Team No. 1-ten Bawrh-sap kaihhruainain Chhiah-tlang aṭanga Serchhip Kawnpui inkara Executive Duty te an tlawh a, heng duty an tlawhnaah te hian Bawrhsap chuan hripui laka mipuite venghimtu ni turin Executive duty-te chuan mawhphurhna pawimawh tak an chelh tih a hrilh a, mipuite himna leh khawtlang him an neih theih nana thawktu an ni tih a sawi a, an inthlahdah tuartu chu mipui zawng zawngte an ni dawn tih a sawi a, chuvang chuan Executive Duty-te tumah an inthlahdah tur a ni lova, an duty post-a ṭhu ringawt lovin an huam chhungah an kal kualin inkhuahkhirhna dan bawh-chhiate an manin an chawitir ngei tur a ni, tiin a chah a, mihring leh lirthei che velte pawh endik lova tumah kal liamtir ngawt lo turin a chah bawk a, chutihlaiin anmahni himna ngai pawimawha fim-khur reng turin a hrilh bawk. VLTF Duty-te pawh khauh zawka kal tura ngênin chhuah phalna dilte dilna pawh uluk taka ngaihtuaha, a zawng a zaa phalna pe mai ṭhin lo turin a chah a ni.

Team No. 2-te chuan an leader Lalmuansanga Ralte, Addl. DC kaihhruaiin P&E Veng, Chanmari, Field Veng leh Vengchunga Executive duty-te an tlawh a, khauh zawka inkhuahkhirh-na dan kalpui tura chahin kan dinhmun ṭhatlohzia hre chunga taima taka an hnate thawh a ṭulzia an hrilh bawk a ni.

Team No. 3 te pawh an Leader Stephen Lalrinawma, SP kaihhruaiin Darnam, Dinthar, Chhim Veng leh Hmar Veng-te an fang kual a, anni pawhin Executive duty te chu inkhauhkhirhna dan khauh taka lekkawh a ṭulzia an hrilh bawk.

Nimina District Task Force team vak chhuakte hian tual laia dân phal lohva tei chhuakte an dap nghal bawk a ni.

District Task Force team-ten an tlawh kual laia duty tura ruat an duty-na hmuna awm lote hi insawifiah tura koh (explanation call) an ni dawn a ni.

Mizoram sawrkarin nimin aṭanga hman ṭan tura inkhuahkhirhna dân khauh zawk a siamte chu Serchhipah khauh taka lekkawh tum a nih avangin mipuite chu mahni in lama inkhung tura hriattir an ni a, loh theih loh va vak chhuakte pawhin himna dânte zâwm ngei turin an hriattir nawn leh a ni.