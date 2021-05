Taiwan leh Ireland atangin Oxygen khawl lo thleng

Covid-19 hri kai te hman tur Oxygen khawl Taiwan leh Ireland ram aṭangin Mizoram rawn thawn thlen a ni.

Nimin khan Taiwan sawrkar leh Meihu University, Taiwan-in Oxygen Concentrator leh Cylinder 15 ve ve Mizoram sawrkar a rawn pek chu Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan Mizoram mipuite aiawhin a dawng a, Lok Sabha MP C.Lalrosanga leh JC Ramthanga, Addl. Chief Secretary-ten he hun hi an hmanpui a ni.

Health Minister chuan Ventilator ṭha chi 35 lei remtih a nih tawh thu sawiin, nikum khan PM Cares hnuaiah Ventilator 100 chuang an dawng a, private hospital-te pawh an sem a, amaherawhchu Covid-19 hrik hian chuap a khawih chhiat nasat ṭhin avangin oxygen zaa za an kaltir pawhin Covid-19 vei damlote oxygen mamawh a pump zo lo ṭhin a, hei vang hian ventilator ṭha chi 35 an neih belh tur chuan thla a timuang sawt a ni, a ti.

Health Minister chuan Ireland sawrkarin oxygen concentrator 500 India ram a rawn pêk thu leh chumi aṭanga sawrkar laipuiin Mizoram tana 60 a rawn pek chu a rawn thlen tawh thu a sawi bawk a ni.

Lok Sabha MP chuan Let Taiwan help programme hnuaia Taiwan sawrkarin India ram tana oxygen concentrator an rawn donate-na Donation Certificate-ah Mizoram chiah State hming langa pek a ni, a ti a, hei lo pawh hi Covid-19 dona hmanrua dawn belh an beisei a ni, a ti bawk.