AMC area-ah Covid-19 hri kai leh kai loh endik runpui nei tan

Sawrkarin ruahmanna a siam angin nimin aṭang khan Aizawl Municipal Corporation (AMC) huam chhungah Covid-19 hri kai leh kai loh endikna runpui (mass testing) neih ṭan niin, nimin khan Aizawl khawpui leh a chhehvel veng/khua 6-ah test runpui hi neih a ni a, heng hmunte hi Health Minister Dr. R.Lalthangliana leh I&PR Minister Lalruatkima-te chuan an tlawh a ni.

Minister pahnihte hian Medical Operation Team on Covid-19 te hmalaknaa buatsaih Tuirial tlawh hmasa berin Tuiriala VLTF-te chuan mi 500 vel test turin an inruahman tih an lo sawi a, sample testna hmun pakhat awmin tunah hian CCCC pahnih an nei mek a, sample test zinga positive an tam chuan a enkawlna tur CCCC dang pakhat an siam leh theih tur thu an lo hrilh a ni.

Turial an tlawh zawh hian sample test runpui neihna vengte an tlawh chhunzwm nghal a, Armed Veng South tlawh hmasa berin LTF sample testna hmun 2-ah an siam thu lo sawiin, hruaitute chuan sample 800 bawr vel test hman an inbeisei a, positive hmuhchhuah an tam palha enkawlna tur hmun chungchanga harsatna an tawh theih thu sawiin Minister-te hian sawrkarin a ṭul anga hma a lak zel tur thu an hrilh a ni.

Chhinga Veng an tlawhnaah bialtu AMC Executive Councillor B.Lalawmpuii leh LTF hruaituten lo dawngsawngin sample testna hmun 2 an neih thu leh mi 1000 vel an in-test hman an inbeisei thu an lo sawi a, positive hmuhchhuah an awma enkawlna tur CCCC pakhat an ruahman thu an lo sawi a ni.

Hemi hnu hian Electric Veng tlawh lehin bialtu MLA C.Lalmuanpuia leh LTF hruaituten an lo dawngsawng a, sample test hi veng chhung hmun 4-ah neih a nih thu leh mi 1000 vel tal in test hman an inrin thu an sawi a, CCCC 1 neiin a ṭula hman tur a dang pakhat an ruahman thu an sawi a ni.

Saron Veng an tlawh-naah LTF hruaitute chuan sample test-na hmun 3-ah an buatsaih thu an lo sawi a, sample 1000 vel test theih an inbeisei a, positive hmuh-chhuahte enkawlna hmun tur chungchangah Minister-te hian sawrkarin theihtawp a chhuah tur thu an sawi a ni.

A tawp berah Bethle-hem Vengthlang tlawhin LTF hruaitute chuan sample testna hmun hnihah an neih thu lo sawiin, hri kai hmuhchhuahte enkawlna tur hmun harsatna an tawh theih chungchangah Ministerte hian theihtawp chhuaha ruahmanna an siam zel thu an sawi a ni.

Dr. R.Lalthangliana chuan lockdown hi awmze nei taka kalpui a nih theihnan mipui chhuahvah tlem lai tak hian a tam thei ang ber sample test a, positive te hmuhchhuah zung zung leh inkaichhawnna dang chat tura lak hran zung zung an tum tih a sawi a, sample test chu fimkhur tak leh uluk taka kalpui an ngaih thu sawiin, nikhat chhunga test kim hman loh pawhin chhunzawm zel tur a ni tih a sawi.

I&PR Minister pawhin sample test runpui hian hmalam hun atan rah ṭha a chhuah ngei a beisei thu sawiin, mipuite a tam thei ang ber sample test turin a sawm a, lockdown chhunga chhuanchham an awm lohna tura mit leh beng chhi ṭheuh turin mipuite a chah bawk a ni.

