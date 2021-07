Football thuthang (22.7.2021)

@ Manchester United midfielder Paul Pogba chu kumin nipuiah Paris St-Germain-in lakluh an tum a, Ligue 1 club hian an lakluh theihna atan £50m vel lalut turin player hralh an tum a ni. (Mirror)

@ Hetihlai hian France international kum 28 mi, Pogba chungchangah hian PSG chuan United hi an la dawr lo a ni. (Manchester Evening News)

@ Real Madrid France centre-back Raphael Varane, 28, chuan ni rei vak lo hnuah Manchester United zawmfel dan a zawng. (AS)

@ Wales forward Gareth Bale chu United State lamah Major League Soccer-a khel tur anga sawi a ni a, mahse kum 32 mi hian Real Madrid-a kum khat contract a la neih chu hman zawh tumin ruahmanna a siam a ni. (AS)

@ PSG chuan sum tuak nan an player 9 vel hralh an tum a, Kylian Mbappe pawh Brazil forward kum 29 mi, Kylian Mbappe hlawh ang hlawh turin contract an zawrh. (L’Equipe)

@ Arsenal chuan Sassuolo Italy midfielder kum 23 mi, Manuel Locatelli chu £34m-in lei an dil. (Sky Italy)

@ Arsenal hian Barcelona Brazilian goalkeeper Neto, 31, lakluh tumin hma an la bawk. (Mundo Deportivo)

@ Chelsea chuan Borussia Dortmund leh Norway striker Erling Braut Haaland, 20, chu £135m-in lei an dil. (ESPN)

@ England winger Callum Hudson-Odoi, 20, chu Chelsea chhuahsan tur anga sawi a ni a, mahse ani chuan Stamford Bridge-a châm zui a tum a ni. (Athletic)

@ Tottenham chuan Spanish winger Bryan Gil, 20, lalut turin Sevilla chu inremna an neihpui ṭep a, hetihrual hian Argentine forward Erik Lamela, 29, chu La Liga club lamah hian an kaltir dawn a ni. (Sky Sports)

@ Chelsea chuan Fulham goalkeeper hlui Marcus Bettinelli, 29, chu season thara an third-choice tur atan lakluh an tum. (Telegraph)

