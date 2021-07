AMC huam chhungah Fruit & Vegetable Supply Chain

Aizawl Municipal Corporation (AMC) huam-chhungah containment zone-a puan veng a tam tak avangin thei leh thlai sem dan tur ruahmanna an siam tih Horticulture Department Director Dr. Elizabeth Saiparin a sawi.

Covid-19 Fruit & Vegetable Supply Chain Member Secretary ni bawk Dr. Elizabeth Saipari chuan tun ṭumah hian khârchhawng kalkanin LLTF-te leh thlai thartute inbiain an indawr tawh dawn tih a sawi a, hemi atan hian ruahmanna an siam thu leh an indawrnaah hian harsatna an nei a nih pawhin veng tin tan an harsatna sutkianpuitu tur zonal officer ruat an ni thu a sawi a, he ruahmanna hnuaiah hian thlai man pawh a tlâwm duai dawn zawk nia sawi a ni.

Thlai thar tam bik ‘centralised item’ an tih hnuaia awm – tomato, zikhlum, bawkbawn leh a dangte chu LLTF-ten zonal officer kaltlangin an order thung dawn tih sawiin, Dr. Saipari chuan heng centralised item bikte hi Horticulture office aṭangin an la chhuak ang ti a, LLTF harsatna nei chu supply chain-in a deliver lamah pawh an puih theih dawn thu a sawi bawk.

Ruahmanna an siam dan chuan, AH&Vety department-in sa leh Fisheries dept-in sangha an chang a, heng department-a mawh-phurtute number pawh LLTF zawng zawngah thawn tel vek a ni a. LLTF sum lama harsatna nei an awm a nih chuan an la phawt ang a, an venga an hralh zawhah a man chu MIZOFED-ah an chhunglut leh ang a, an chhunluhte chu a thlai thar neitute hnenah hlanchhawn leh a ni dawn bawk.

Chawhmeh supply turah hian, Tomato chu Sairang cold storage-ah qntl 30 stock an nei mek tih Dr. Saipari chuan a sawi a, thil dang pawh order a awm hun apianga lo kal nghal thei turin an inring sa vek tih a sawi.

