Arsenal-in £50m-in Ben White an lalût dawn

Arsenal chuan Brighton & Hove Albion defender Ben White chu a thuphungin £50m-a lakluh an remti tawh.

White hi Southampton aṭangin Brighton hian an lalut a, Seagulls aṭang hian loan-in a chhuak fo a, loan-a a chhuaha zingah hian 2019-20 Championship title latu, Leeds pawh a tel a, Leeds-ah hian White hi a khel ṭha hle a, club tam takin an ngaihven phah a, hei hi hriain Brighton pawhin amah chelh belh nan nikum nipui khan kum 4 daih contract an ziak-pui a, kumina Euro 2020 khelhah pawh khan England manager Gareth Southgate chuan tlai khaw hnuah a ko leh hnahnawh a ni.

Kumin nipuiah hian Seagulls hi White chungchangah hian an khawng hle a, Gunners bakah hian Premier League club dang aṭang pawhin ngaihventu an awm a, Gunners nen inremna an neih hma hian Gunners dilna hi ṭum 2 an lo hnawlsak tawh a, tunah hian White hi chawlh a la hmang a, chawlh a hman zawh hma chu an lalutfel thei dawn lo a ni.

Gunners hian kumin nipuiah hian Benfica aṭangin left back kum 21-a upa, Nuno Tavares chu £8m-in an lalut tawh bawk a ni.

