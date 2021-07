Football thuthang (20.7.2021)

@ Atletico Madrid aṭanga Saul Niguez-a’n Barcelona lam pan a tumnaah hmasawnna a awm lova, Spain midfielder agent hi club engemawzat nen an indawr mek a, kum 26 mi hi Liverpool leh Manchester United lam pawh pan thei dinhmunah a ding. (AS)

@ Liverpool Brazilian goalkeeper Alisson, 28, chuan hun rei zawk daih turin contract thar ziak a remti ṭep. (Mirror)

@ Arsenal chuan Italy midfielder kum 23 mi, Manuel Locatelli chu Sassuolo-in a mana an chhiat zat £34m-a lei an rilruk. (Fabrizio Romano)

@ Chelsea chuan Borussia Dortmund leh Norway striker Erling Braut Haaland, 20, an lakluh theihna chance chu tlem hle mahse an theihna zawng zawng nen lakluh an la tum zel dawn. (Sky Germany)

@ Blues hian England winger Callum Hudson-Odoi, 20, chu Bayern Munich hnenah French winger kum 25 mi, Kingsley Coman nen inthleng turin an dil. (L’Equipe)

@ Arsenal chu Norwich English full-back kum 21 mi, Max Aarons lakluh tuma intlansiaknaah an tel ve leh a, Gunners hian Spaniard Hector Bellerin, 26, thlaktu tur an zawng a, Aarons hi Bayern Munich nen pawh sawi zawm an ni. (Express)

@ Real Madrid hian Paris St-Germain aṭanga France forward Kylian Mbappe lakluhna atana sum tuak nan Manchester United hian Real Madrid Brazilian winger Vinicius Junior, 21, lakluh theihna chance an nei mai thei a ni. (Mirror)

@ England Squad-a Harry Kane team-mate-te chuan Kane hian kumin nipuiah Manchester City zawm luih a tum avangin Tottenham pre-season training-ah pawh kum 27 mi hi a tel loh an ring. (The Telegraph)

@ England midfielder Jordan Henderson, 31, chuan Liverpool-ah contract thar ziak a tum a. Reds captain hian kum 2023 thleng Anfield-ah hian contract a la nei a ni. (Mirror)

@ Juventus chuan Manchester City aṭanga Gabriel Jesus, 24, lakluh nan £43m an seng dawn. (Calciomercato)

