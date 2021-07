Bialtu MLA hmalaknain vawk thi phûmna tur laih belh leh

Nimin khan Serchhip Bialtu MLA Lalduhoma’n a lo sawi tawh bawhzuiin hri leng vanga vawk thite phumna tur laih leh a ni.

Nimina ZPM Serchhip Block Committee-in thuchhuah an siamah Serchhip khawpui chhungah vawk pûl hri (African Swine Fever-ASF) vangin vawk a la thi reng a, hri leng vanga vawk thite phumna tur atana Bialtu MLA hmalaknaa Mualvawm rama (AH&Vety Dept. Slaughter House ram)-a vawk phumna tur khur laih tawh pawhin a daih sèn tak loh avangin, nimin khan vawk thi phumna tur hi Bialtu MLA hmalaknain laih belh leh a ni ta tih an tarlang.

Nimina vawk thite phumna tur khur laih hi Vety doctor-te enpuina hnuaia laih a ni a, hmun eng emaw zatah laih belh a ni a, hetihlai hian khur laih hmasak zawka vawk thi lo phum tawhte chu a rim chhuakin, a rim chhe hle a, hri darh tipunluntu pawh a nih theihna lai a awm theih avangin vawk thi phum leh turte pawhin, mithiamte sawi anga vawk thite sawngbawl tur leh, phuma chilh dan tur an sawi angte zawm hram zel turin ZPM Serchhip Block chuan an ngen nghal a, hri avangin vawk a lo thi a nih pawhin, a thih aṭanga a rang thei ang bera vawk ruang tuamna tur sarang pawh Bialtu MLA chuan khawtlang hruaitute/VC hnenah a chhawp vek tih tarlangin, hei hi hman ṭangkai tum ṭheuh turin mipuite an chah a, Vawk hri hian min kiansan a, vawk thite pawh awm tawh lo se, tih chu aan duhthusam a nih thu an tarlang bawk.

Like this: Like Loading...