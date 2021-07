Kolasib MJA-ten Assam sawrkarin Mizo leilet a nawr chhiatna hmun an tlawh

Mizoram Journalists’ Association (MJA), Kolasib District member-te chuan tunhnaia Assam sawrkarin Mizo leilet a nawr chhiatsakna hmun Phainuam Buarchep bula phaizawl chu nimin khan an tlawh a, nimina MJA member-ten helai hmun an tlawh lai hian boruak a ralmuangin, har-satna thleng a awmlo a ni.

Kolasib District MJA member-te lo dawng-sawngtu 5th IR battalion Assistant Commandant CS Lalrinzuala chuan ramriah thil dawhawmlo thleng thar a awm lova, Mizoram leh Assam lamten tu mah mahin harsatna an siam rihlo tih a sawi a, helaia buaina a chhuah tirhin chawpchilh taka an riahna tur buk sak a ni a, nimin khan an bûk sakna tur puan in a thlen belh tih sawiin, heng bakah hian power department lamin Current an thlun luhsak tawh thute a sawi a bawk.

MJA-ten an tlawh lai hian Mizoram police-te hian an duty post tur an sak belh mek a ni.

Thudawnna sawi danin, Assam lam hian police-te venhimna hnuaiah Phainuam Buarchep rama Chalchhunga phaizawl paltlangin Saihapui lui thlengin kawng an rawn lai tawh a, kawng an laih hi hman tlak turin an cheibawl nghal zel a, Assam lamin kawng an rawn siamnaah hian Phainuam mi pahnih ram a paltlang a ni.

Assam police-te hian Saihapui lui leh Buarchep lui infinna lui kamah hian Duty post siamin, an awm chilh nghal a, police-te hi Assam Addl DGP pakhatin a ṭhutchilh reng a, engemaw changin Cachar DC leh mi pawimawh dangten an tlawh fo bawk a ni.

Mizoram Police-te duty-na hmun hi Buarchep aṭangin ke-a kal ngai a ni a, a panna kawng hi MLA Fund hmangin laih a ni tawh a, mahse tun din-hmunah fur lai a nih avangin hmantlak a nih lo a, JCB pahnih hmangin kawng hran laih leh mek ni.

Tuna Mizoram Police-te inkulh mekna hmun chhak tlangah hian Police Duty post nghet siam tumin hmalak mek a ni bawk a, a hmun hma tur hi laih mek a ni.

Kolasib District MJA-te chuan ramri venghimtu police-te awmna camp leh an mamawhte tun aia changtlunga thuam vat an duh thu an sawi a ni.

