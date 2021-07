Bialtu MLA-in a bialah vawk in tihthianghlimna tur a sem

Tunlaia vawk hri (African Swine Fever) leng mek laka himna atan Serchhip Bialtu MLA Lalduhoma chuan a bial chhungah vawk in kah thianghlimna tur (Disinfectant – Sodium Hypochloride) a sem.

Bialtu MLA-in vawk in tihthianghlimna tur a sem hi tui nena pawlh tur niin, Serchhip Assembly bial chhunga VC 18 hnenah Litres 5 ṭheuha semin, tui nena pawlh hnuah litres 45 a chhuak thei a ni.

Lalduhoma chuan tunlaia vawk hri leng chu a bial mipuite pawhin an tuar nasatzia a hriatpui thu te, vawk hrileng mekah bial chhung mipuite thlabar lutuklo tura chahin, he vawk hri leng mek hi disater-a puan a nih phawt loh chuan zângnadawmna a dawn theih loh thu te, DM&R hnuaiah disaster-a puansak tur a Consultative Committee-ah a thlen tawh thu a sawi a, chu chu phalsak a nih chuan vawk hrileng avanga thi leh vawk hriin a man avanga tihhlum (Culed) zawng zawngte tan zangnadawmna kawng dap chhoh leh tur a nih thu a sawi.

Bialtu MLA-in Vawk in kah thianghlimna (Disinfectant) a sem hi hman dawnah Vawk In chu Tui, Sahbawn (Detargent) leh thil dang hmanga silfai hmasak phawt hnuah he damdawi (Sodium Hypochlorite) hmang hian kah thianghlim chauh tur a ni a, vawk hrisel damlai vulh mekte chuan an vawk in an kah thianglim dawnin, an vawkte chu lak chhuah hmasak phawt tur a ni.

Lalduhoma chuan Covid-19 hri leng mek leh hrikai an pun chhoh zel chungchangah Bial chhung mipuite chu thlabar lutuk leh chiai mai lo turin a chah a, a hun laia sawrkarin Test runpui (Random Test) a kalpui nghal vat lo chu a pawi ta a ni a ti a, sawrkar chuan hmasawnna dang a ngaih pawimawh avanga sum lama harsatna chuan hri dona kawnga hmalakna a chak loh phah nia a hriat thu a sawi bawk.

Like this: Like Loading...