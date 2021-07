International Conference on North East India Tourism-ah Robert Romawia khuallian

Nimin khan Robert Romawia Royte, Tourism Minister chuan International Conference on North East India Tourism, Tezpur University leh Finderbridge Tourism-in video conference kaltlanga an huaihawt chu khuallian niin a hmanpui.

Robert Romawia Royte chuan North East India-ah Tourism chuan hmabak êng tak a neih thu sawiin, North East State hrang hrangte thawkho a, hripui kiam hnuah khualzin tam zawk hip a ṭul thu a sawi a, Look/Act East Policy avangin ASEAN leh Indo-Pacific ram hrang hrang aṭanga khualzinte tan pawh North East India chu tlawh man hla tak tur an nih thu a sawi a, Cross Border Cultural Tourism nasa zawka kalpui a hun, niin Tourism Minister chuan a sawi.

Mizorama tourism hma-lakna chungchang sawiin, Robert Romawia Royte chuan Mizoram chu hmun ralmuang, hmun reh raih mai leh khualzin tam zawkten an tlawh pawh loh a nih avangin hripui a zawh hi chuan Mizoram chu khualzinte tlawh chak ber tur a nih thu te, chumi atan chuan Mizoram sawrkarin ruahmanna hrang hrang a siam dante he Virtual Conference-ah hian a sawi a, Mizoramah Tourism sector hi ṭhalaite tan eizawnna-tlaka siam a ṭul thu te, chumi atan chuan destination based skill development training te Mizoram in an buatsaih thin thu te leh tun hnai maiah Tour Guide 83 lai Department in a chher chhuahte a sawi lang bawk.

Robert Romawia Royte chuan North East State hrang hrang leh Mizoram chu tourism hmasawnna tur kawnga thawk ho a, information hrang hrang te inhrilhhre tawn zel turin kalkhawmte a chah bawk.

International Conference on North East India Tourism hi virtual a neih a ni a. North East State hrang hrang atangin Sawrkar Official te bakah, tourism service stakeholders leh service providers hrang hrang tel in, Mizoram atangin Secretary leh Director bakah tourism service providers ten an tawiawm a ni.

Like this: Like Loading...