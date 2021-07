Governor-in Mizoram Univertsity hotute an kâwm

Nimin khan Governor Dr.Haribabu Kambhampati, Chief Rector, Mizoram University ni bawk chuan Raj Bhavan-ah Prof JK Patnaik, Pro Vice Chancellor and Prof Lalnundanga, Registrar, MZU-te a kâwm.

MZU hotute chuan Governor chu Mizoram University din a nih dan te, hmasawnna leh hlawhtlinna bakah hmachhawp awm mekte an sawipui a, hun reilote chhungin Mizoram University chu India ram chhunga University hriat hlawh ber zinga mi a nih thu te, tunah hian chhim lam bial tan Southern Campus, MZU dinna tur ram zau tak Mizoram sawrkarin a pek tawh thute pawh an sawi a ni.

Governor chuan eizawn-na atana tlak, thiamna ṭangkai tak tak zirna lam hawi zawnga – Professional Course hrang hrang, Skill Development lamte bakah Hotel & Hospitality Management lamahte MZU chu ṭan la sauh sauh turin a chah a. Hmarchhak ṭhalaite chu an taima hle nia a hriat thu te, India ram hmun hrang hrangah Hotel Lian pui puiah te, Company lian tak takah te pawh Hmarchhak ṭhalai tam tak an thawh thu leh an taimak avanga a chhawrtute pawhin an duh thu a sawi a. Company-te chuan mi taima leh lehkhathiam an duh a, Mizoramah pawh chutiang mi kan chher chhuah chuan kan awmna hmun hlat lam ngaihtuah lovin Company tam takin Campus Interview rawn neih inchuhin kan ṭhalaite an rawn thlem zawk dawn a ni a ti.

Mizoram sawrkar leh MZU thawhhona zarah Lunglei mipui ten ram zau tak Southern Campus dinna atana an pe chu fakawm a tih thu a sawi a, Southern Campus, MZU a puitlin thuai theih nan Central Sawrkar pawh a dawr dawn tih a sawi bawk a ni.

Like this: Like Loading...