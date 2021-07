Assam CM hmalakna BJP-in hmarchhak state inpumkhatna tihchhiat an tumna niin sawi

Tun hnaia tharum hmanga a ṭhenawm state te nena ramri buai chinfel tuma Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma hmalak dan chu BJP in hmarchhak state-te inpumkhatna tihchhiat an tumna pakhat a nih thu Bhakta Charan Das, General Secretary, All India Congress Committee (AICC) chuan a sawi.

Thuchhuah a siamah AICC aiawha Mizoram viltu ni bawk Bhakta Charan Das chuan, kum tam tak kal tawh aṭangin Assam leh hmar chhak state hrang hrang – Mizoram, Meghalaya, Nagaland leh Arunachal Pradesh te hian ramri buai an neih ṭhin thu a sawi a. He’ng ramri buai an neih ṭhin chinfel tuma hmalakna a kal chhoh mek laiin, tun hnaiah Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma-a’n tharum hmanga ramri buai chinfel a tum ta mai nia a lan thu sawiin, “Inkahna hial thlengin, Assam police paruk in an thih phah ta hial a ni,” tiin, Assam CM hmalak dan hi BJP in hmar chhak state te inpumkhatna tihchhiat an tumna pakhat a ni a, hei hi India ram inpumkhatna atan pawh thil ṭha lo tak a nih thu a sawi.

“He’ng ramri buaite hi international border a ni lo a, India ram chhunga state ramri a ni a, tharum ni lovin dawhkana chinfel tur a ni. State pahnihte hian an dinhmun inhriatthiamna thui tak nei ve ve chunga dawhkana an chinfel ngei ka duh hle a ni,” a ti.

Union minister hlui Bhakta Charan Das chuan, Vairengte leh Lailapur inkara buaina thleng avanga pawl ṭhenkhatin economic blockade kalpui tuma NH 306 kawngpui an dang te leh rel kawng an tichhiate hi pawi a tih thu sawiin, “India ram ropui tak chhunga chengte hi inpui tawn zawk tur kan nih lai a, keimahni leh keimahni zinga economic blockade lo kalpui hi India danpui kalh a ni. Chuvangin, India sorkar rang taka inrawlhin economic blockade kalpui tumna hi tihtawp nghal ni se ka duh hle a ni,” a ti bawk.

