Ramri tlawh rih lo turin ngên

Kolasib DC Dr.H.Lal-thlangliana chuan a pisa ah Kolasib tualchhung chan-chinbumite nimin khan kâwmin ramri hrulah ṭul bik a nih loh chuan tumah kal rihlo turin a chah a, mimal, pawl, political party leh VIP-te pawh ramri tlawh ngai pawimawh rihlo tura chahin, hei hi venhimna atana thil tul leh pawimawh a nih avangin District Magistrate a nihna angin a ngen-na te zahsak a, zawm ṭheuh turin mitinte a ngen a ni.

DC chuan Thawhṭanni a Vairengte dai Autorick-shaw stand-a inkahna thleng chu tih loh theih loh a ni a ti a, mahni ram chhungah ngei dan beh an nih avangin Mizo sipaiten ṭan an khawh a, lehlamah nunna chân ṭhahnem tak an awm phah a, a pawi hle a ni a ti a, in sawi thei zawng leh chapo zawnga ṭawngkam leh chetziaa lantir loh ni se a ti a, ramria sipaite dinhmun, duty post, ralthuam neih leh thlalak te social media ah mi ṭhenkhat in an tarlang ṭhin a, hetiang tiṭhin zingah hian sipaite pawh an tel thu DC chuan sawiin, hetiang tih hi hmelmate tana enthlatu nih theihna a nih avangin hetiang kawngah hian mitinte fimkhur a, ti tawh miahlo tur a ni a ti.

Ramri hrula sawrkar leh mimal anga hmalakna awm angte thahnem ngaih vanga social media a tarlang thin te pawh titawhlo turin Kolasib DC chuan a chah bawk.

