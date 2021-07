Hri vangin Arsenal-in US-a zin tum an thulh

US-a pre-season tour nei tur Arsenal chu an team-ah Covid-19 hri kai tlem an awm avangin US-a zin an tum chu an ṭhulh.

Gunners hi US-ah hian Inter Milan, Everton leh Colombia’s Millonarios-te nen Florida Cup khel tura kal tum an ni a, mahse an zingah hri kai an awm avangin an zin tum chu an ṭhulh a, hetihlai hian club chuan tute nge hri kai tih te, engzatnge hri kai tih leh player an nih leh nih loh pawh an tarlang lo a ni.

Florida Cup hi Orlando-a Camping World Stadium-ah Pathianni aṭanga khelh ṭan tura ruahman a ni a, Arsenal an tel dawn tak lohah chuan a buatsaihtute chuan club dangin Arsenal hi an thlak tur an sawi tawh a ni.

Like this: Like Loading...