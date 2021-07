Naktuk tlai atangin Tokyo Olympic tan a ni dawn

Naktuk aṭangin Tokyo Olympic chu ṭan a ni dawn a, ram 206 aṭanga infiammi 11,000 vel fuankhawmin, infiamna chi 33-ah inelna an nei dawn a, India pawhin Olympic-a tel tur hian infiammi 119 tir chhuakin, hei hi India-in Olympic-a infiammi a tirh tam ber ṭum a ni a, tun ṭum Olympic Games-ah hian Mizo nula, Lalremsiami pawh India tana hockey khel turin a tel nghe nghe a ni.

Tokyo Olympic hi a hun pangngaiah chuan nikum, 2020 kha neih hun a ni a, mahse coronavirus hri leng avangin kumin, 2021-a neih tura sawn a ni a, mahse a hmingah chuan Tokyo 2020 tih a ni tho a, naktuk tlaiah hian Tokyo-a stadium an sak thar, National Stadium-ah hawnna hun hman a ni ang a, August ni 8-ah he hmunah bawk hian khârna hun hman a ni bawk ang.

Opening ceremony hi Japan ramah chuan zan dar 8-ah ṭan a ni dawn a, India-ah chuan a hun hi July ni 23 tlai dar 4:30 a ni dawn a, Sony Sports Network-ah opening ceremony hi live-a pek chhuah a ni dawn a ni.

Mizo hmeichhe telna India hmeichhe Hockey team chuan an match hmasa berah July ni 24 tlai dar 5:15 hian Netherlands an hmachhawn dawn a ni.

