Mizoram MP pahnihin thu sawi

Parliament Monsoon session, nimin aṭanga neih ṭan thlir lawkin Pathianni tlai dar 3 khan Parliament House Annexe Building New Delhi-ah Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi kaihhruaiin NDA-a tel party hruaitute leh an aiawhten meeting an nei a, he meeting-ah hian Mizoram MP pahnih – C.Lalrosanga MP Lok Sabha leh K.Vanlalvena MP Rajya Sabha te pawhin thu an sawi.

C.Lalrosanga chuan tun Parliament Session chhung ngei hian India hmarchhak state-te ramri buai chungchang sawi chhuahna hun awm thei se a duh thu leh Mizoram leh hmarchhak state dangte ramri buai neih mek chu chinfel thuai ṭul a tih thu a sawi a, Myanmar refugee-te chungchang pawh sawi chhuah theih ngei nise a duh thu a sawi.

K.Vanlalvena pawhin thu sawiin Bairabi to Sairang Rel kawng siam mek atan kuminah cheng vaibelchhe 1000 lai Mizoram chu pek a nih avangin lawmthu a sawi a. Kum 11 chhunga hna thawh turah 52% vel chauh zawh a la nih avangin hmabak hnathawh tur hi kum 2 lo awm tur chhunga zawh hman loh a hlauhthawn thu leh contractor leh officialte chu an hmalakna enpui ṭul a tih thu a sawi a. Mizoram khawthlang lama duty BSF te mamawh leh harsatna ṭhenkhatte pawh he meetingah hian thlenin MNF leh India sawrkar Inremnaa ziah lan, Mizoramin ama pual High Court a nei ang, tih chu kum 35 ral hnuah pawh tihhlawhtlin a la nih loh thu a sawi lang bawk a ni.

