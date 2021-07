Serchhip bial PYD-ten thisen pe

United Penticostal Church (NE) Serchhip Bial |halai (PYD)-ten Bial PYD Conforence Rorel thurel bawhzuiin Inrinni khan Serchhip District Hospital Blood Bank-a dah turin thisen unit 45 an pe a, thisen petute hi mipa 22 leh Hmeichhia 23 an ni.

Hri leng karah thisen mamawhna a sâng ve reng a, chuvangin chatlak lova Blood Bank-a a mamawhte hman tur thisen a awm reng theih nan Kohhran ṭhalai leh tlawmngai pawl-ten, AVBD Serchhip-in Blood Donation Calender a siam angin a thlawnin thisen hi pe reng a, hemi karah hian mimal ṭhahnemngaiten a thlawnin thisen an pe ṭhin bawk a ni.

