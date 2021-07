Pi leh pute atanga Mizoram chin sual chhuak law law turin phût

Nimin khan Mizoram hmun hrang hranga Ṭhalai Pawlte chuan thuchhuah inṭawm siamin, “Kan duh leh kan cho vang pawh ni lova Mizoram leh Assam ramri buai kal mekah ni 26.7.2021 (Thawhtanni) a Assam Sipai te rawn chet dan hi kan dem takzet a. Silai hial hman ngai khawp a kan tualzawla bu a rawn khuar hi hriatthiam a harin rilru a na takzet a ni. Kan Sawrkar pawhin a theih anga rangin a do let mek a, a tawp thleng do let tur leh kan pi leh pute aṭanga kan ram Mizoram chin ngei sual chhuak law law turin Mizoram hmun hrang hranga ṭhalai pawlte chuan Mizoram Sawrkar kan phut tlat a ni,” an ti.

Mizorama ṭhalai pawlte chuan ramri buai avanga mipuiten harsatna kan tawhlo na turin sawrkarin a rang thei ang bera mipui mamawh chawk luh dan tur ruahmanna siam vat tura ngenin, mipuite pawhin kan bungrua zawrhte ti to lo turin an ngen nghal bawk a ni.

Hei bakah hian Mizo-rama hnamdang awmte chu buai chhung chuan fimkhur taka tawmim turin an ngen a, mipuite pawh sawrkar thu ngaichanga mahni sahimna ngaihtuah turin an chah nghal a, “Mizo mipui zawng zawngte Pathian nung neitu kan nih angin kan ral hmatawng leh roreltute ṭawngṭaipui ṭheuh turin kan in sawm nghal bawk e,” an ti a ni.

Nimina thuchhuah inṭawm siamtute hi Chalrang, Champhai, Hnahthial, Lunglei, Mamit District, Saikhawpui, Serchhip leh Vairengte Ṭhalai Pawl leh Youth For Kolasib-te an ni.

Like this: Like Loading...