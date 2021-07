STP-in ramri humhimtute hman turin sum thawhkhawm an tum

Mizoram leh Assam ramri buaina avanga nimina inkahna thleng chungchang-ah nizan khan Serchhip Ṭhalai Pawl OB Meeting neih niin, hemi hnua thu-chhuah an siamah Serchhip Ṭhalaiten ramri buaina hi thinlung takin an vei a, buaina hi chinfel thuai nise an duhzia lantir nan ramri humhimtu Vairengte Ṭhalaite leh kan sipai te chhawm-dawl nan sum leh pai pek nise an ti a, SṬP OB-te chuan Rs.500/- aia tlemlo thawhin, Serchhip ṭhalai ramri humhalhna kawnga kan ramri venghimtute hman tur thawh thei apiangte chu an phal leh theih ang tawk thawh khawm nise an ti a ni.

SṬP chuan “Kan ram leh hnam chhan nana tha leh zung seng ve loten ral hmatawnga thih huama bei mektute kan ṭanpui ve thei a nih chuan SṬP Bank A/c No. 97001469685 (IFSC: SBIN0RRMIGB), Mizoram Rural Bank-ah emaw, UPI ID: serchhip@ybl-ah emaw, SṬP hruaitutete hnenah vawiin tlai dar 3 hmain pek ni se an ti a, an sum thawh tlingkhawm chu Vairengte Ṭhalai Pawl kutah an hlan dawn tih an sawi a ni.

