MP K.Vena’n a thusawi hnuhlêt mai a tum lo

Mizoram Rajya Sabha member K.Vanlalvena chuan TV channel pakhatin an kawmnaa a thusawi chu hnuhlêt mai a tum loh thu sawiin, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma zawkin Mizoram ramri depa Assam commando 4000 tirh a tum thu a sawi chu a hnuklet phawt a nih loh chuan a thu sawi chu hnuh let a tum loh thu a sawi.

Assam police te hian a thu sawi chungchangah Mizoram MP (RS) K Vanlalvena hi ûmzui a, thubuai siamsak an tum niawmin sap ṭawng chanchinthar ṭhenkhatah sawi a ni a, K.Vanlalvena chuan chutiang engmah a la hriat loh thu sawiin, “Khawi aṭang mahin vauna ka dawng hran lo. Assam hoin thubuai min siamsak tih pawh twitter vel bak kha ka hre chiang chuang lo. Tun hun thleng hian khatianga min rawn hmuh tum an awm pawh ka la hre lo a, thil danglam thleng pawh a awm lo. Dân pangngaiin parliament session kan kal reng a,” a ti a. Delhi police lam chuan vênhimna pêk an tum niawma a hriat thu erawh a sawi.

K.Vanlalvena chuan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Mizoram ramri depa commando 4000 a tirh tur thu a sawi a, chu chu a lo chhâng a nih mai thu a sawi a, “Assam CM-in a thusawi a hnuk lêt a nih loh chuan ka thusawi kha ka hnuk lêt dawn lo. Commando 4000 tirh a tum thu kha khawvel hriatah a puang a, ka lo chhang let ve a ni mai,” tiin, Assam police statement avanga a thu sawi lo hnuh lêt ngawt chhan tur a awm loh thu a sawi.

Mizoram leh Assam ramri buai chungchangah hian eptu lamin rorel an tihbuai nasat em avangin parliament session kal mekah chuan hmalakna a harsa rih hle niin Mizoram MP (RS) chuan a sawi a, “Sawi tur a kuh ṭun a, sawina hun a awm lo si lo a,” tiin, thusawina an neih ve hun awmchhun tur zero hour-ah eptu lam an au buai ṭhin avangin chawlhkar hnih chhung parliament session neih tawhah pakhat mahin zero hour-ah thusawina an la neih theih loh thu a sawi bawk.

