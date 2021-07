Larsap thar atan Dr. Kambhampati Haribabu lalût

Nimin tlai khan Dr. Kambhampati Haribabu chu Justice Michael Zothan-khuma, Judge, Gauhati High Court chuan Chief Justice of Gauhati High Court aiawhin rinawmna thu tiamtirin Mizoram Larsap 22-na atan a lalut.

President of India-in Dr Kambhampati Haribabu, Mizoram Larsap atana a rawn ruatna chu Lalnun-mawia Chuango, Chief Sec-retary chuan a chhiar chhuak a ni.

Aizawl khawpui huam chhungah inkhuahkhirhna khauh tak kalpui a nih avangin Larsap lakluhnaah hian mi tlem te chauh an tel a, Chief Minister Zoram-thanga, Deputy Chief Minister Tawnluia, Speaker Lalrinliana Sailo, Council of Minister te, Chief Secretary, DGP, Political Party aiawh hruaitu pakhat ṭheuh, NGO lian deuh te aiawh hruaite pakhat zelte chiah an tel a ni.

Dr. Kambhampati Hari-babu hi June 15, 1953 khan Thimmasamudram, Praka-sam District, Andhra Pradesh-ah a piang a, an khuaah Sikulte a luh hnuah zirna sang zawk zir turin Visakha-patnam khawpuiah a insawn a, helai hmuna Andhra University-ah B.Tech (Electronics and Communication engineering), ME (Electrical &Control Systems) leh Ph.D (Control Systems) te tha taka zirchhuakin zirtirtuah a ṭang chhunzawm nghal a. Associate Professor a nih hnuah pawh kum 24 lai chu he University chhunga Engineering College-ah a thawk hman a, he hna a thawh lai hian mipui rawngbawlna huang zau zawkah luh duhna neiin politics-ah a in hmang chho ta a ni.

Politics huanga a luh hnu hian a hlawhtling chho hle a, Visakhapatnam-I bialtu MLA a nih laiin kum 2003 khan Assembly House-ah Floor leader te a ni ṭhin a, hemi hnuah hian kum 2014 khan President, Andhra Pradesh State atan thlan a ni a, kum 2014 khan Vishakapatnam khawpui bialtu MP, Lok Sabha atan thlan tlin a ni a, Governor atan ruat a nih hma hian India ram pum huapa dinhmun pawimawh tak, BJP National Executive Member (2018-2021) a ni ṭhin a ni.

