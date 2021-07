Bungraw chhehrelh phal lo

Mizoram-Assam ramri buaina avanga ei leh bar leh bungraw zawrh thuah mipuiten harsatna kan tawh loh nan Serchhip Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan nimin khan hriattirna a tichhuak.

District Bawrhsap chuan mahni ei leh in mamawh tawk aia tam inchhekkhawl loh tur a ni a ti a, dawrkai leh sumdawngten dawr bungrua chheprelh emaw, Maximum Retail Price aia to emawa hralh loh tur tih a tarlang a, he hriattirna zawm lo chu dan anga hrem an nih tur thu a sawi bawk.

Hemi kawnga mumal taka ruahmanna siama mahni veng chhûng ṭheuhah hma la turin khawtlang hruaitute ngen leh hriattir an ni tih a tarlang a, mipuite pawhin harsatna kan tawh loh nan mi dangte harsatna siam zawnga khawsa lo turin a hriattir bawk a ni.

Nimin vek khan Ser-chhip District Consumer Association pawhin thu-chhuah siamin, he buaina hian engchen nge a awh dawn hriat a ni lova, State pawn aṭanga bungraw thiar luhna kawngah pawh harsatna engemaw chen a awm rin a ni a, chuvang chuan Serchhip-a dawrkai zawng zawng te ramri buai denchhena kan bungraw neihsa te tito lo turin an ngen a, MRP inziak lote pawh a hma lama a rate an lo bituk tawh aia tito lo turin an ngen bawk a, mipui lam pawh midangte vengthawnna nei lova in leikhawl vak vak lo turin an ngen bawk a ni.

